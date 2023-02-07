Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ

Сьогодні між Римом і Константинополем ведеться дискусія щодо спільної оновленої пасхалії

В Українській греко-католицькій церкві роз’яснили, чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день у зв’язку з переходом на новий стиль для нерухомих свят. Про це розповів глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), передає Lviv.media.

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Зазначається, що святкування Пасхи чи обрахунок того дня, коли Паска має припадати, пов'язаний із рішеннями Першого вселенського собору у Нікеї.

«У 2025-му році ми будемо святкувати великий ювілей – 1700 років Першого Нікейського собору. Якщо так прискіпливо аналізувати дві пасхалії, які сьогодні знає християнський світ, пасхалії, за якими живуть Візантійські церкви як і католицькі, так і православні, стара пасхалія чи в нашому випадку актуальна пасхалія вона має свої плюси й свої недоліки. Вона так само потребує реформи. Але та пасхалія за якою живе римо-католицька церква, Григоріанська пасхалія, вона теж є недосконала. Теж має свої плюси та мінуси. І якраз, готуючись до ювілею Нікейського собору, який будемо святкувати у 2025-му році, сьогодні ведеться праця в діалозі між Римом і Константинополем ведеться праця, дискусія над спільною оновленою пасхалією для того, щоб можна було усім християнам цілого світу святкувати Пасху в один день», – сказав Блаженніший Святослав.

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Митрополит зазначив, що УГКЦ наразі вирішила зачекати з цим питанням. Адже навіть коли церква перейде на Григоріанський календар для нерухомих свят, все ж таки залишаючи актуальну пасхалію, вона буде святкувати Пасху з усіма церквами Візантійської традиції.

«Очевидно, було вже багато пропозицій зробити одним махом все, перейдемо на ту пасхалію, за якою живе римо-католицька церква. Але велика частина владик говорила про те, що можливо нам не треба вносити в наше літургійне життя додаткові труднощі та розподіли. Нам треба так мудро підійти до питання календаря, щоб він нас більше не роз'єднував, а навпаки об'єднував. Спостерігаючи за тим, як живе православна церква в різних країнах світу, вони в багатьох зробили цей перший крок для нерухомих свят, але пасхалія у всіх є ця стара. І ми вирішили залишитися разом з ними», – додав він.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Глава УГКЦ розповів, що календарна реформа УГКЦ матиме два етапи. Зараз зроблено перший етап, а вже другий – стосуватиметься Пасхи.