Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ
фото з відкритих джерел

Сьогодні між Римом і Константинополем ведеться дискусія щодо спільної оновленої пасхалії

В Українській греко-католицькій церкві роз’яснили, чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день у зв’язку з переходом на новий стиль для нерухомих свят. Про це розповів глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), передає Lviv.media.

Зазначається, що святкування Пасхи чи обрахунок того дня, коли Паска має припадати, пов'язаний із рішеннями Першого вселенського собору у Нікеї.

«У 2025-му році ми будемо святкувати великий ювілей – 1700 років Першого Нікейського собору. Якщо так прискіпливо аналізувати дві пасхалії, які сьогодні знає християнський світ, пасхалії, за якими живуть Візантійські церкви як і католицькі, так і православні, стара пасхалія чи в нашому випадку актуальна пасхалія вона має свої плюси й свої недоліки. Вона так само потребує реформи. Але та пасхалія за якою живе римо-католицька церква, Григоріанська пасхалія, вона теж є недосконала. Теж має свої плюси та мінуси. І якраз, готуючись до ювілею Нікейського собору, який будемо святкувати у 2025-му році, сьогодні ведеться праця в діалозі між Римом і Константинополем ведеться праця, дискусія над спільною оновленою пасхалією для того, щоб можна було усім християнам цілого світу святкувати Пасху в один день», – сказав Блаженніший Святослав.

Митрополит зазначив, що УГКЦ наразі вирішила зачекати з цим питанням. Адже навіть коли церква перейде на Григоріанський календар для нерухомих свят, все ж таки залишаючи актуальну пасхалію, вона буде святкувати Пасху з усіма церквами Візантійської традиції.

«Очевидно, було вже багато пропозицій зробити одним махом все, перейдемо на ту пасхалію, за якою живе римо-католицька церква. Але велика частина владик говорила про те, що можливо нам не треба вносити в наше літургійне життя додаткові труднощі та розподіли. Нам треба так мудро підійти до питання календаря, щоб він нас більше не роз'єднував, а навпаки об'єднував. Спостерігаючи за тим, як живе православна церква в різних країнах світу, вони в багатьох зробили цей перший крок для нерухомих свят, але пасхалія у всіх є ця стара. І ми вирішили залишитися разом з ними», – додав він.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Глава УГКЦ розповів, що календарна реформа УГКЦ матиме два етапи. Зараз зроблено перший етап, а вже другий – стосуватиметься Пасхи.

Теги: Великдень 2023 свято Українська православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перехід на новий календар підтримали понад 90% вірян церкви
Історичне рішення. Українська церква переходить на новий календар
Вчора, 18:03
Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
УПЦ МП є російською церквою. Оприлюднено офіційний висновок
1 лютого, 15:17
Предстоятелі УГКЦ та ПЦУ обговорили реформу церковного календаря
ПЦУ та УГКЦ спільно працюватимуть над реформою церковного календаря
25 грудня, 2022, 01:47

Суспільство

Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ
Чи святкуватимуть Пасху віряни різних конфесій в один день: роз’яснення УГКЦ
МВС розсекретило архіви про депортацію українців в 1950-х роках
МВС розсекретило архіви про депортацію українців в 1950-х роках
Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих
Землетрус у Туреччині. МЗС України оновило дані про постраждалих
Адвокат із Маріуполя, яка вижила після бомбардувань, виграла суд у Росії
Адвокат із Маріуполя, яка вижила після бомбардувань, виграла суд у Росії
Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого
Хмарно, подекуди невеликий сніг: проноз погоди на 7 лютого
Підтримка внутрішньо переміщених осіб: Мінреінтеграції розповіло про нове завдання
Підтримка внутрішньо переміщених осіб: Мінреінтеграції розповіло про нове завдання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9698
У Росії трапився землетрус
8208
Пісня «Дєнь побєди» лунала у київському метро: реакція поліції
8019
«У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд
7254
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Сьогодні, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Сьогодні, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Сьогодні, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Сьогодні, 11:01
У Росії трапився землетрус
Сьогодні, 10:07
Міністр оборони Данії потрапив у лікарню після повернення з України
Сьогодні, 09:54

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту