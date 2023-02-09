Московська церква погрожує експертам, які підтвердили її зв'язок із Путіним

В УПЦ МП заявили, що експертиза є незаконною, а експерти, які її здійснювали, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за держзраду

В Українській православній церкві Московського патріархату не згідні з висновком релігієзнавчої експертизи про те, що вона продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві. Відповідну заяву опублікували на сайті УПЦ МП.

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Зазначається, що експертиза є упередженою та незаконною, а експерти, які її здійснювали, повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за державну зраду.

«Неодноразово я особисто і наш предстоятель в своїх листах наголошували на тому, що до складу експертної групи мають бути залучені фахові та неупереджені спеціалісти. І фаховість в даному випадку полягає не тільки в тому, скільки наукових статей чи підручників особа написала. Фаховість також полягає у тому, що особа є доброчесною, проявляє відповідну толерантність та несе відповідальність за ті висновки, які є в релігієзнавчій експертизі. Оскільки дане питання стосується канонічного права, то, на мою думку, його мали розглядати фахівці з канонічного права. Але якщо ми розглянемо спеціалізацію тих науковців, то вони є істориками і філософами, жоден з них не має відповідної кваліфікації з канонічного права», - зазначив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахо.

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Крім того, за його словами, чотири експерти з цієї групи нібито публічно закликали депортувати єпископів та припинити існування установ УПЦ МП, розірвати договори з релігійними громадами на майно, яким вони користуються та просували ідею перейменування УПЦ.

Протоієрей заявив, що висновок не можна назвати експертизою, а він є «певною інтерпретацією науковців з філософії та історії свого бачення та уявлення церковно-канонічного зв’язку в статуті про управління УПЦ».

Нагадаємо, у висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом зазначається, що Українська православна церква Московського патріархату продовжує підпорядковуватися Російській православній церкві.

Ще до цього Шмигаль вніс до Ради законопроєкт про заборону Московського патріарахту в Україні.

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А Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.