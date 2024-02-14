Українці менше одружувалися та частіше розлучалися у 2023 році

Де в Україні найбільше беруть та розривають шлюб?

Київ зараз лідирує не лише за кількістю одружень, а й розірвань шлюбу

Понад 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у 2023 році за даними Міністерства юстиції України. Розлучень та шлюбних договорів побільшало, проте їх все одно менше, ніж до початку великої війни. Про це повідомили аналітики Опендатабот.

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У перший рік повномасштабного вторгнення українці активно одружувались – на 4% більше, ніж у 2021, коли шлюб узяли 214 013 пар. Проте у 2023 одружень різко поменшало – аж на 16% за рік.

186 051 шлюб було зареєстровано через РАГС в Україні у 2023 році. Лідером за кількістю нових шлюбів у 2023 році став Київ – 21 802. Це на 14% менше, ніж у 2021 році. На другому місці Дніпропетровщина – 18 816 шлюбів. Замикає трійку лідерів Одещина – 13 740 нових сімей.

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Єдиним регіоном, де нових сімей на другий рік повномасштабної війни побільшало, стала Харківщина: 10 977 одружень або +11%.

Загалом за останні 10 років нових родин поменшало в 1,6 разів. Після спаду у перший рік повномасштабної війни кількість розлучень через РАГС знову збільшилась на 35%. 24 108 розірвань шлюбу було зафіксовано торік. Проте це все ще на 18,5% менше, ніж у 2021 році.

У порівнянні з періодом до початку великої війни, торік нових родин побільшало у центральних регіонах: Кіровоградщина (+28%), Житомирщина (+23%), Черкащина (+22%).

Водночас на заході країни напроти в середньому, на 20% менше пар беруть шлюб: Тернопільська (-24%), Закарпатська (-23%), Львівська (-20%). Антирекорд зафіксовано у Чернівецькій області – нових сімей поменшало аж на третину.

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Київ лідирує не лише за кількістю одружень, а й розірвань шлюбу – 3793 за минулий рік. На столицю припадає майже 16% від загальної кількості розлучень через РАГСи.

Суттєво збільшилась кількість розлучень у 2023 році порівняно з 2021 на Івано-Франківщині – +20%. А на Одещині, навпаки, минулоріч розпалося на чверть менше подружніх пар, ніж у 2021 році.

Проте варто розуміти, що ця статистика не є вичерпною. Розірвати шлюб у РАГСі можуть лише пари, які не мають неповнолітніх дітей або ж майнових претензій одне до одного. У решті випадків розлучення відбувається через суд й може тривати роками.

Кількість шлюбних договорів минулоріч зросла у 1,6 разів порівняно з першим роком великої війни. 2 586 договорів уклали торік – на третину менше, ніж у 2021 році.

Наразі на 72 шлюби припадає 1 шлюбний договір.

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Нагадаємо, загалом у 2023 році органами державної реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 903 016 актових записів цивільного стану.

Стало відомо, що у Україні зафіксовано найнижчий рівень народжуваності за час незалежності.