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Зростання цін на таксі під час тривог у Києві: Uklon пояснив, чи стримуватиме вартість

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зростання цін на таксі під час тривог у Києві: Uklon пояснив, чи стримуватиме вартість
Під час тривог попит на таксі стрімко зростає
фото: Сергій Гришков/Facebook

У компанії переконують, що примусове стримування вартості поїздок під час транспортних колапсів призведе до відмови водіїв виходити на лінію

У Києві на тлі тривалих повітряних тривог та системних збоїв у роботі громадського транспорту знову загострилася дискусія довкола стрімкого подорожчання таксі. У компанії Uklon пояснили, чому не обмежуватимуть тарифи під час небезпеки, передає «Главком».

Сервіс працює за системою динамічного ціноутворення, де вартість поїздки розраховується автоматично залежно від співвідношення попиту та пропозиції. За твердженням компанії, під час тривог попит стрімко зростає через зупинку громадського транспорту та перекриття мостів, тоді як кількість водіїв на лінії зменшується.

У компанії переконують, що підвищений коефіцієнт є способом залучити водіїв працювати в умовах ризику.

«Якщо штучно обмежити ціноутворення, існує високий ризик, що водії просто відмовлятимуться від замовлень. Як наслідок, ринок райдхайлінгу під час тривог фактично зупиниться, і викликати авто буде дуже складно або взагалі неможливо», – заявили в Uklon.

Також у сервісі зазначають, що на формувальний тариф впливають погодні умови, затори, збої GPS та наближення комендантської години, а динамічні ціни назвали єдиним способом втримати роботу системи під час транспортних колапсів.

Нагадаємо, нові правила оподаткування цифрових платформ можуть зробити поїздки на таксі дорожчими. Таке попередження нещодавно зробив транспортний експерт Дмитро Беспалов. Йдеться про закон №15111-д. Верховна Рада ухвалила його ще в червні, але президент Володимир Зеленський досі не підписав документ.

Теги: таксі Київ ціни тривога

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