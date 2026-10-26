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Мінекономіки назвало можливу дату публікації нових правил бронювання

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Мінекономіки назвало можливу дату публікації нових правил бронювання
Уряд готується оприлюднити постанову про оновлені правила бронювання військовозобов'язаних
Фото: Економічна правда

Уряд уже схвалив постанову, однак документ ще проходить технічне редагування

Кабінет міністрів України може опублікувати постанову про нові правила бронювання військовозобов'язаних уже сьогодні, 26 жовтня. Документ ухвалили минулої п'ятниці, а нині до нього вносять технічні правки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Економічну правду».

Як розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів у кулуарах Київського міжнародного економічного форуму, уряд уже проголосував за відповідні зміни.

«Вона в п'ятницю проголосована. Зараз там вносяться якісь технічні редакційні правки», – зазначив посадовець.

За його словами, йдеться лише про оформлення документа відповідно до нормотворчих стандартів, а не про перегляд його змісту.

«Вона оформлюється, я думаю, що сьогодні її підпишуть, опублікують, мабуть», – додав Кіндратів.

Постанова набере чинності після офіційного опублікування. Відтоді центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації матимуть 10 днів для перегляду галузевих і регіональних критеріїв критичності підприємств.

Заступник міністра наголосив, що мета змін – не скорочення кількості заброньованих заради збільшення мобілізаційного ресурсу. Уряд прагне забезпечити можливість бронювання насамперед для підприємств, без яких неможливе нормальне функціонування країни.

Кіндратів також прокоментував можливість стовідсоткового бронювання працівників підприємств, які виконуватимуть певні мобілізаційні зобов'язання. За його словами, ця ідея поки залишається загальною пропозицією, яку уряд планує обговорити з бізнесом.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заплановані зміни до правил бронювання. Уряд запропонував переглянути ліміти та критерії визначення критично важливих підприємств.

Також «Главком» розповідав, які підприємства можуть зберегти критичний статус. У Мінекономіки пояснили, що оновлення критеріїв не означатиме автоматичного перегляду статусу всіх компаній.

Раніше «Главком» проаналізував суперечки навколо реформи бронювання, зокрема позиції уряду, бізнесу та народних депутатів.

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Теги: бронювання від мобілізації правила військові Мінекономіки

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