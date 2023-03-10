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Уряд планує узаконити одностатеві партнерства – депутатка

glavcom.ua
Уряд планує узаконити одностатеві партнерства – депутатка
У Мінюсті є концептуальна підтримка того, що це треба робити для легалізації одностатевих партнерств
фото з відкритих джерел

Кабмін напрацьовує варіанти рішень щодо легалізації в Україні цивільного партнерства

Уряд почав думати над тим, аби створити законопроєкт про легалізацію одностатевих партнерств. Вони скликали робочу групу та потроху почали роботу в цьому напрямку. Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун. 

Минулого року була реакція президента на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів, яка отримала у нього на сайті 28,5 тис. голосів. Він відреагував в такому ключі, що всі люди вільні, але визначення шлюбу в Конституції передбачає, що він укладається між чоловіком та жінкою. Конституцію ж під час війни змінювати не можна. Натомість уряд напрацьовує варіанти рішень щодо легалізації в Україні цивільного партнерства.

«Євроінтеграція не вимагає від нас прийняття цього закону, але у нас є стратегія реалізації прав людини в Україні, затверджена як урядова постанова. Вона вже років п‘ять чи шість передбачає, що має бути прийнятий закон про цивільні партнерства», – пояснила Совсун.

Але це вперто ігнорується урядом, додала Совсун, – не тільки теперішнім, а й попередніми, бо ніхто не хотів чіпати цю тему. 

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка. 

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті. 

Нагадаємо, що нещодавно Інна Совсун розповіла, чому треба дозволити одностатеві шлюби

Читайте також: Авторка законопроєкту про «одностатеві партнерства»: Пишуть, що мене пристрелять
Теги: ЛГБТ закон одностатеві шлюби євроінтеграція уряд Інна Совсун

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