Парламент Молдови затвердив новий уряд

Кабмін складатиметься з 10 чоловіків і семи жінок

Депутати парламенту Молдови затвердили новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Доріном Речаном. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

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За призначення кабміну Речана проголосували 62 депутати керівної партії «Дія і солідарність». Парламентська опозиція не підтримала повноваження нового уряду. Кабмін складатиметься з 10 чоловіків і семи жінок. При цьому нових облич в уряді буде лише чотири.

Зокрема, зберіг посаду міністра закордонних справ і євроінтеграції Ніку Попеску. Він також буде одним із трьох віцепрем'єрів. Міністром оборони Молдови залишається Анатоліє Носатий.

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Представляючи команду у парламенті в четвер, Речан розповів про три пріоритети уряду: дисципліна і порядок у державних установах; економічний розвиток; мир і стабільність. Він також зазначив, що до кінця року уряд має чітке завдання відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу та прискорити зміни, необхідні для того, щоб Молдова стала повноправним членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, голова уряду Наталія Гаврилица зранку, 10 лютого, «Главком»,">оголосила про відставку. Згідно із законодавством Молдови, президент має підписати указ про відставку уряду, а доти урядовці продовжують виконувати обов'язки до ухвалення присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті, після консультацій з парламентськими фракціями.

Того ж дня Молдова оголосила ім’я нового прем’єра. Ним став став радник президентки Маї Санду з оборони і нацбезпеки Дорін Речан.

До цього, українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, і українська сторона негайно передала усю інформацію президентці Маї Санду.