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Ракета SpaceX вибухнула під час підготовки до польоту (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ракета SpaceX вибухнула під час підготовки до польоту (відео)
Під час запуску двигунів сталася серйозна несправність
скріншот з відео

Компанія SpaceX назвала вибух прототипу «серйозною аномалією»

На майданчику Starbase у штаті Техас стався потужний вибух під час випробувань прототипа космічного корабля Starship 36.

Інцидент трапився близько 23:01 за місцевим часом (07:01 за Києвом), коли інженери SpaceX проводили чергові тести перед запланованим льотним запуском. Під час запуску двигунів сталася серйозна несправність, внаслідок чого ракета вибухнула. Попри великі масштаби аварії, вся команда залишилася в безпеці – випробування проходили під контролем, а територія навколо була заздалегідь евакуйована та перекрита.

Як повідомила пресслужба SpaceX, вибух стався під час підготовки до десятої тестової місії Starship. Компанія назвала це «серйозною аномалією». Варто зазначити, що попередній тест Starship 35 також завершився невдачею.

Нагадаємо, компанія SpaceX здійснила четвертий орбітальний запуск ракети Starship зі стартового майданчика Starbase в Техасі, політ розпочався успішно. Космічний корабель Starship піднявся у небо, відбулося відділення ступенів, і корабель вийшов на суборбітальну траєкторію. Однак під час повернення на Землю Starship втратив контроль над орієнтацією і увійшов в атмосферу під неправильним кутом, що призвело до його руйнування.

Як повідомлялося, у Техасі, де базується ракетна компанія Ілона Маска SpaceX, офіційно створено місто Starbase.

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Теги: ракета SpaceX США

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