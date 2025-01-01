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Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
У селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту РФ, місцеві підтверджують ліквідацію пілотів вертолетів
фото з відкритих джерел

Росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року

Російські пропагандисти заявили,  що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

Росіяни заявили, що армія РФ не зазнавала таких втрат з 2022 року
Росіяни заявили, що армія РФ не зазнавала таких втрат з 2022 року
скриншот допису
Росіяни заявили, що цих втрат могло й не бути
Росіяни заявили, що цих втрат могло й не бути
скриншот допису

Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року. 

Як повідомив Telegram-канал «Крымский ветер», у селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту РФ, місцеві підтверджують ліквідацію пілотів вертолетів. Там зазначають, що коментары про трощу у групі підчищають з неімоверною швидкістю.

У групі «Подслушано в Каче» росіяни скаржаться, що про загиблих офіційно немає жодної інформації
У групі «Подслушано в Каче» росіяни скаржаться, що про загиблих офіційно немає жодної інформації
скриншот коментарів
Попри відсутність офіційного підтвердження катастрофи, дописувачі вже висловлюють співчуття загиблим пілотам
Попри відсутність офіційного підтвердження катастрофи, дописувачі вже висловлюють співчуття загиблим пілотам
скриншот коментарів

Нагадаємо, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.«Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку» – розповів Буданов.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

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Теги: українці росіяни Чорне море вертоліт

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