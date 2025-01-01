Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
Росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року
Російські пропагандисти заявили, що 31 грудня над Чорним морем українці знищили одразу два вертольоти Мі-8 з екіпажами. Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Зокрема росіяни пишуть, що таких болісних втрат у них не було з 2022 року.
Як повідомив Telegram-канал «Крымский ветер», у селищі Кача, де розташований аеродром морської авіації Чорноморського флоту РФ, місцеві підтверджують ліквідацію пілотів вертолетів. Там зазначають, що коментары про трощу у групі підчищають з неімоверною швидкістю.
Нагадаємо, знищення російського гелікоптера Мі-8 за допомогою морського дрона є історичною операцією. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Як зазначив Буданов, дрони Magura V5 і раніше кілька разів атакували повітряні сили противника. Однак тоді російська техніка все ж «дотягувала»до берегової лінії, хоч і була підбита.«Сьогодні вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку» – розповів Буданов.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
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