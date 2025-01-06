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Миколаївський ТЦК прокоментував заяву нардепа про мобілізацію заброньованих співробітників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Миколаївський ТЦК прокоментував заяву нардепа про мобілізацію заброньованих співробітників
Випадок щодо анулювання бронювання заброньованого працівника пов'язаний з технічними проблемами
фото: facebook/lvivobltck (ілюстративне)

ТЦК прокоментував випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника

Співробітники ТЦК і СП не можуть анулювати бронювання від мобілізації для військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомила майор юстиції, помічник начальника центру з правової роботи, начальник юридичної служби Миколаївського ТЦК та СП Тетяна Кійко.

За словами Кійко, випадок, який стався в Миколаївському обласному центрі комплектування щодо анулювання бронювання та мобілізації заброньованого працівника пов'язаний з технічними проблемами документообігу.

«Інформація, яка шириться мережею інтернет, не зовсім відповідає дійсності. 5 листопада 2024 року Миколаївський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримав розпорядження голови Миколаївської районної військової адміністрації щодо скасування мобілізаційних завдань (замовлень) деяким підприємствам. В переліку цих підприємств також ТОВ «АТФ Агро-Діло».

Згідно з підпунктом 2 пункту 12 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023, яка була дійсною на той момент, надана відстрочка підлягає анулюванню у разі «завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування». Також цією постановою встановлено, що засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відбулось автоматичне анулювання бронювання військовозобов’язаних працівників вищевказаного підприємства», – пояснила Кійко.

Водночас Тетяна Кійко зауважила, що окрім наявності мобілізаційного завдання, через скасування якого і відбулось анулювання бронювання, вказане підприємство раніше було визнано критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомляв, що в Миколаївській області мобілізували працівника критично важливого підприємства, нібито анулювавши відстрочку від призову. За його словами працівники ТЦК можуть мобілізовувати заброньованих працівників, анульовуючи надані їм відстрочки, через що потім людині складно демобілізуватися.

В документі, опублікованому нардепом, від Тячівського ТЦК та СП вказується, що станом на 18 листопада під час перевірки військово-облікових даних у громадянина були відсутні відомості про перебування його на спеціальному військовому обліку шляхом бронювання. Надалі начальником ТЦК солдата було призвано на військову службу під час загальної мобілізації.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації ТЦК Україна українці

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