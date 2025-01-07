Нацбанк повідомив, як змінилися зарплати українців за час великої війни

Зарплати ростуть через вагомий дефіцит працівників

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

За словами фахівців, зарплати ростуть через вагомий дефіцит працівників. Відповідно до даних Держстату у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% розрахункові рахунки (р/р), а реальні – на 14,2% р/р.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі 2021 року.

За попередніми оцінками НБУ, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року. Однак споживча інфляція зростала торік швидше за зарплату – у листопаді зростання інфляції прискорилось до 11,2% р/р, що далеко від прогнозів НБУ, а також від інфляційної цілі (5%).

Нагадаємо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

У 2024 році середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень. Так, середня зарплата штатних працівників зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% – до 21 946 грн. Це вище на 56,6% порівняно із 2021 роком (14 014 грн).

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.