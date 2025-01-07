Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Нацбанк повідомив, як змінилися зарплати українців за час великої війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк повідомив, як змінилися зарплати українців за час великої війни
У 2024 році середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень
фото з відкритих джерел

Зарплати ростуть через вагомий дефіцит працівників

За підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

За словами фахівців, зарплати ростуть через вагомий дефіцит працівників. Відповідно до даних Держстату у третьому кварталі 2024 року номінальні зарплати зросли на 22,3% розрахункові рахунки (р/р), а реальні – на 14,2% р/р.

У більшості видів економічної діяльності (за винятком освіти та мистецтва), реальні зарплати є вищими, аніж у третьому кварталі 2021 року.

За попередніми оцінками НБУ, зростання зарплат тривало й у IV кварталі 2024 року. Однак споживча інфляція зростала торік швидше за зарплату – у листопаді зростання інфляції прискорилось до 11,2% р/р, що далеко від прогнозів НБУ, а також від інфляційної цілі (5%). 

Нагадаємо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

У 2024 році середня зарплата українців перевищила довоєнний рівень. Так, середня зарплата штатних працівників зросла у третьому кварталі 2024 року на 22,3% – до 21 946 грн. Це вище на 56,6% порівняно із 2021 роком (14 014 грн).

До слова, у грудні 2024 року видатки державного бюджету України становили рекордні 704,7 млрд грн порівняно з 426,3 млрд грн у листопаді. За загальним фондом – 491,9 млрд грн проти 340,2 млрд грн у листопаді.

Порівняно з груднем 2023 року видатки держбюджету в грудні 2024 року зросли на 28,5%, зокрема за загальним фондом – на 23,7%. У грудні завдяки значній зовнішній допомозі доходи держбюджету становили 470,4 млрд грн проти 302,6 млрд грн у листопаді.

Читайте також:

Теги: гроші зарплата інфляція українці Національний банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час посту віряни відмовляються від їжі тваринного походження
Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
28 грудня, 2024, 22:00
Аргентина відзначилась на валютному ринку
Визначено найуспішнішу валюту 2024 року
28 грудня, 2024, 05:28
У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його було затримано. У Грузії проти Саакашвілі розслідують кілька кримінальних справ
«Тільки одне бажання». Саакашвілі звернувся до українців
27 грудня, 2024, 09:41
Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%
Путін визнав, що довів економіку РФ до ручки
27 грудня, 2024, 03:12
Колишній ведучий «Інтера» зараз проживає в Москві і активно співпрацює з російськими медіа, де поширює антиукраїнську пропаганду
Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві
26 грудня, 2024, 16:25
Лібанова: Демографічна ситуація напряму залежить від «агресивних дій з боку сусідів»
Українців стане вдвічі менше? Демограф пояснила, чому не треба вірити у прогнози
25 грудня, 2024, 17:25
Скільки заробляють директори українських аеропортів під час повномасштабної війни: інфографіка
Скільки заробляють директори українських аеропортів під час повномасштабної війни: інфографіка
23 грудня, 2024, 01:40
«Люди гинуть, а йому «цікаво»… Довб**об», – написав президент України в Х після заяв Путіна
Зеленський об'єднав мережу одним словом. Користувачі вибухнули мемами
20 грудня, 2024, 10:14
Воїн брав участь у боях за Луганський аеропорт, воював на Донеччині та Херсонщині
Відразу після школи підписав контракт із ЗСУ. Згадаймо майора розвідки Миколу Дупешка
20 грудня, 2024, 09:00

Особисті фінанси

Нацбанк повідомив, як змінилися зарплати українців за час великої війни
Нацбанк повідомив, як змінилися зарплати українців за час великої війни
Мінекономіки повідомило, скільки кешбеку отримали українці за останній місяць 2024 року
Мінекономіки повідомило, скільки кешбеку отримали українці за останній місяць 2024 року
Мінсоцполітики пояснило, як боротиметься із спецпенсіями, які сягають до 100 тисяч
Мінсоцполітики пояснило, як боротиметься із спецпенсіями, які сягають до 100 тисяч
Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік
Індексація пенсій і пенсійна реформа: уряд анонсував плани на 2025 рік
Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році
Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році
Зарплати українських чиновників у 2024 році зросли на 61%
Зарплати українських чиновників у 2024 році зросли на 61%

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
128K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
25K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
20K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів

Новини

Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Вчора, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Вчора, 02:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua