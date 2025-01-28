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Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Які професії в Україні заробляють понад 100 тис. грн: дані Служби зайнятості
IT-фахівці отримують найбільше грошей за свою роботу
фото з відкритих джерел

Зростання зарплат пов'язане з дефіцитом кадрів

Найбільше в Україні зараз заробляють військові, а серед підприємств невійськового сектору – фахівці IT-сфери. Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR. Про це заявила директорка Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Великі зарплати отримують налагоджувачі різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80-100 тис. грн. Інженерні професії – це мінімум 100 тис. грн. Пристойні зарплати – в аграрному секторі», – розповіла вона.

Як зазначила посадовиця, зростання зарплат пов'язане зі зменшенням кількості спеціалістів. Водночас вона вважає, що після закінчення війни не варто очікувати зниження заробітних плат.

«Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. В перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть», – каже Жовтяк.

Глава Державної служби зайнятості зауважила, що у тому, що стосується працевлаштування учасників бойових дій після повернення з війни – як свідчить опитування Українського ветеранського фонду, 68% нинішніх військовослужбовців і військовослужбовиць після демобілізації хочуть бути підприємцями.

Нагадаємо, уряд може розглянути підняття зарплат поліцейським. Терміни розгляду питання поки невідомі.

Як відомо, за підсумками третього кварталу 2024 року реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) в середньому перевищили довоєнний рівень на 7,2%. Лідерами стали ІТ-спеціалісти, у яких зарплати зросли більш ніж на 45%. Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Раніше повідомлялося, що зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тис. грн. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.

До слова, лідерами за найбільшими депутатськими фондами на одного обранця усі три роки після повномасштабного вторгнення були три обласні ради: Київська, Дніпропетровська й Волинська. Найменше грошей у цей період у своєму розпорядженні мали депутати Рівненщини, Хмельниччини та Буковини.

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Теги: зарплата гроші робота українці

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