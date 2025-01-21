Чи може роботодавець відтерміновувати виплату зарплатні під час воєнного стану

Роботодавці повинні дотримуватися таких же строків виплати заробітної плати, як і в мирний час

В Україні трудові відносини між працівником та роботодавцем регулюються відповідним законодавством. Навіть під час воєнного стану, в Україні продовжують діяти норми закону «Про оплату праці». Фахівці південно-східного міжрегіонального управління державної служби з питань праці розповіли, що роботодавець зобов'язаний вживати всіх можливих заходів щоб вчасно виплачувати заробітну плату працівникам.

Фахівці наголосили, що норми статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 закону «Про оплату праці» продовжують діяти і в період воєнного стану, тому роботодавці повинні дотримуватися таких же строків виплати заробітної плати, як і в мирний час.

«Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата», – йдеться у повідомленні.

Стаття 10 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зобов’язує роботодавця вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання зарплати.

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