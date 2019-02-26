В Україні створять Єдиний держреєстр ветеранів



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Реєстр створюється обліку ветеранів

Президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9508 «Про внесення змін до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» про Єдиний державний реєстр ветеранів війни». Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа станом на 26 лютого - повернуто з підписом президента.

Так, Єдиний держреєстр ветеранів війни - це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збору, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється дія цього закону.

Реєстр створюється для забезпечення:

обліку ветеранів;

реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цим та іншими законодавчими актами;

адміністрування потреб ветеранів;

координації діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування, з питань соціального захисту ветеранів.

Відповідно до закону, сукупність відомостей про фізичних осіб (персональні дані), що містяться у реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Обробка таких відомостей здійснюється із дотриманням вимог закону «Про захист персональних даних».

Відповідальним за забезпечення формування та ведення реєстру є Міністерство у справах ветеранів, яке є і розпорядником реєстру. Разом з тим порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру та їх використання, порядок отримання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізосіб для внесення до реєстру визначаються Кабінетом міністрів.