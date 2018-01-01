В Україні виявили небезпечний для здоров’я омивач скла

Омивач скла містить метиловий спирт (метанол), який може становити серйозну загрозу здоров`ю людей

Держпродспоживслужба виявила розповсюдження на ринку України небезпечної продукції, а саме омивачів скла «Зимовий концентрат – 80» Ledocool, який може становити загрозу здоров'я людей. Про це повідомляє прес-служба відомства. «Дана продукція (омивач скла «Зимовий концентрат – 80» Ledocool - ред.) за



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Омивач скла містить метиловий спирт (метанол), який може становити серйозну загрозу здоров`ю людей

Держпродспоживслужба виявила розповсюдження на ринку України небезпечної продукції, а саме омивачів скла «Зимовий концентрат – 80» Ledocool, який може становити загрозу здоров'я людей.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Дана продукція (омивач скла «Зимовий концентрат – 80» Ledocool - ред.) за результатами експертизи (випробування) не відповідає вимогам щодо забезпечення її безпечності, зокрема, вимогам постанови Головного державного санітарного лікаря України від 27.12.2007 № 41, оскільки містить у своєму складі метиловий спирт (метанол), який може становити серйозну загрозу здоров'ю людей, які придбали та/або мають намір придбати таку продукцію», - йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужбою винесено відповідні рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом вилучення омивачів скла «Зимовий концентрат – 80» Ledocool з обігу та заборону введення в обіг такої продукції на ринок України.

«Звертаємо увагу споживачів (користувачів) та розповсюджувачів, щодо продукції омивач скла «Зимовий концентрат – 80» Ledocool діє рішення про заборону надання продукції на ринку», - резюмували в Держпродспоживслужбі.