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Скандальні концерти Сердючки. Мовний омбудсмен пояснив, чи порушує закон Андрій Данилко

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Тарас Кремінь заявив, що закон не зобов’язує артиста переходити на українську мову
фото: Facebook / VerkaSerduchka.Official

Посадовець пояснює: закон не забороняє виконувати такі пісні, як у Сердючки

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь пояснив, що народний артист України Андрій Данилко, який виступає в образі Вірки Сердючки, не порушує закон, виконуючи російськомовні пісні. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Я дякую всім за увагу до цієї події – це важливо, бо донедавна на мову культури звертали замало уваги. І до 2021 року ця сфера не була охоплена мовним законом. Ми ж пам’ятаємо, як раніше значна кількість виконавців гастролювала за кордоном, виконувала пісні російською, і нас сприймали як народ, котрий, вочевидь, має слабку мовну свідомість. Потім закон запрацював, але процес, так би мовити «самоукраїнізації» розпочався на повну силу після повномасштабного вторгнення», – сказав Кремінь.

Він зазначив, що українські артисти перейшли на виступи державною мовою та розпочали збори коштів для ЗСУ: «Допомагає нашим Збройним силам і народний артист Андрій Данилко, котрий, до речі, перебуває під санкціями Росії. Так, на превеликий жаль, у його репертуарі залишилися російськомовні пісні. Це не заборонено законом, бо закон каже таке: «Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Положення цієї частини статті не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм», – пояснив мовний омбудсмен.

Зауважимо, 19 червня 2022 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора». Він забороняє використання контенту, виготовленого в Росії. Його положення не поширюються на російськомовні твори громадян України.

Кремінь додав, що після виступу Данилка до нього надійшли скарги, тому проводяться заходи державного контролю, які триватимуть місяць.

«Але оскільки після виступу Данилка на мою адресу надійшли скарги, я ухвалив рішення провести заходи державного контролю. І заслухати сторону як скаржників, так і організаторів цього виступу. Такі заходи триватимуть місяць, але вже зараз можна сказати, що порушень під час відтворення пісень громадянином України не було, бо його дії не заборонені законом. Можуть бути натомість запитання до організаторів виступу – щодо мови, якою оголошували назви пісень, надавали довідкову інформацію, випускали квитки, афіши тощо», – уточнив Тарас Кремінь.

У Андрія Данилка – проблема. Його пісні переважно російськомовні
У Андрія Данилка – проблема. Його пісні переважно російськомовні
скриншот: Sound of Ukraine

За його словами, закон не зобов’язує Данилка переходити на виконання лише українськомовних пісень.

«Закон не забороняє Данилку мати в своєму репертуарі російськомовні пісні та не зобов’язує його переходити на суто україномовні. Цього вимагає час і суспільство. І те, що до нього звернулися відомі українські артисти, які запропонували йому перекласти його твори українською, якраз і є тією «самоукраїнізацією», про яку я говорив раніше», – сказав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Сердючка потрапила в гучний скандал. Виконавиця відіграла концерт у Києві, і деякі пісні виконала російською.

Також «Главком» писав, що після скандалу довкола концерту Вєрки Сердючки у Києві з частково російськомовною програмою свою позицію публічно висловив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він наголосив, що «російськомовним пісням не місце в українській столиці», особливо в умовах повномасштабної війни. Кремінь зазначив, що це є порушенням законодавства.

Раніше шоумен Андрій Данилко пояснив, що не відмовляється від російської мови, бо інакше він не зміг би спілкуватися з іншими зірками, наприклад із Лаймою Вайкуле. Шоумен зазначив, що мова дається для комунікації. Пісні, написані ним, переважно звучали російською мовою і співак не розуміє, чому він має себе ламати.

«Главком» інформував, нещодавно співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».

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Теги: Верка Сердючка Тарас Кремінь Україна мова

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