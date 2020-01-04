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    Економіка та фінанси

    У минулому році в Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів

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    У минулому році в Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів

    Зупинка, стоянка або парковка звичайного авто на місцях для електрокарів відтепер тягне за собою штраф

    В 2019 році Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало збільшення електрокарів в Україні на 56% порівняно з 2018 роком. Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

    Зазначається, що лише за півроку 2019 (станом на червень 2019) в Україні зареєстровано 25 тисяч електромобілів.

    «З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів», – йдеться в повідомленні.

    Згідно з цим законом відтепер зупинка, стоянка або парковка звичайного авто на місцях для електрокарів тягне за собою штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн).

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    Як повідомлялося, в Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв.

    Нагадаємо, стало відомо, який український політик стане першим власником інноваційного електрокару Tesla Сybertruck.

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