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    Події в Україні

    Нове автомобільне законодавство. Стало відомо, яких змін очікувати водіям з 2020 року

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    З 1 січня поточного року в Україні продовжить діяти екологічний стандарт &laquo;Євро-5&raquo;&nbsp; - Нове автомобільне законодавство. Стало відомо, яких змін очікувати водіям з 2020 року
    З 1 січня поточного року в Україні продовжить діяти екологічний стандарт «Євро-5» 

    З 1 січня 2020 року, набула чинності заборона імпорту автомобілів з Росії

    З 2020 року набула чинності нова українська автомобільне законодавство. Українських водіїв тепер чекають деякі зміни.

    Головні з яких ми спробуємо викласти в цьому матеріалі, повідомляє Твоямашина.

    1. Заборона імпорту автомобілів з Росії. Його повинні були ввести ще з 1 липня 2019 року, проте Кабінет міністрів України своєю постановою №605 від 5 липня 2019 року відклав введення заборони на ввезення в Україну російських легкових автомобілів до 1 січня 2020 року.

    Під заборону потрапили всі категорії 8701,8702, 8703, 8704, 8705, 8709 і 8711. Фактично – це всі вантажівки, автобуси, легкові автомобілі та мотоцикли.

    2. З 1 січня поточного року в Україні продовжить діяти екологічний стандарт «Євро-5» для нової автомобільної техніки. Буквально в грудні український парламент вирішив перенести введення норм «Євро-6» на 2025 рік, тим самим залишивши на ринку ряд автомобільних марок, які не могли його виконати. Для старої автотехніки також нічого не змінилося.

    3. Тепер за парковку транспорту з ДВС в місцях, які безпосередньо призначені для зарядки електромобілів, їх власників можуть оштрафувати на суму від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів, що становить близько 340-510 грн.

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    Як повідомлялося, в Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв.

    Нагадаємо, стало відомо, який український політик стане першим власником інноваційного електрокару Tesla Сybertruck.

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