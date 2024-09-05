В Україні з'явився застосунок для пошуку зниклих безвісти: як скористатися

У міністерстві запевнили, що дані всіх користувачів надійно захищені та недоступні іншим особам

Основною функцією є пошук зниклих військових, дітей та возз'єднання членів сімей

В Україні з'явився застосунок, за допомогою якого можна знайти безвісти зниклих людей та викрадених дітей, що особливо актуально під час війни. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Мова йде про застосунок під назвою Reunite Ukraine, який є абсолютно безкоштовним. Це результат спільної роботи американської компанії Find My Parent та Національної поліції України.

Основною його функцією є пошук зниклих військових, дітей та возз'єднання членів сімей, які внутрішньо переміщені, виїхали за межі України, залишилися на ТОТ або незаконно депортовані до Росії чи Білорусі.

Застосунок, який встановлено на телефон дитини або близької людини, допомагає поліцейським оперативно запустити процес розшуку у разі його зникнення.

фото: Мінреінтеграції

Щоб використовувати програму, необхідно зробити наступні кроки:

Завантажити програму Reunite Ukraine, вибравши потрібну платформу: AppStore або GooglePlay; Встановити його та створити профіль. Надати стільки інформації про себе, сім'ю та тих, кого ви шукаєте, скільки вважаєте за потрібне; Штучний інтелект зіставить ваші дані з даними інших користувачів, зареєстрованих у системі; При збігу інформації поліція перевіряє її. Коли вона підтверджується, обидва користувачі отримують повідомлення і можуть розпочати спілкування в цьому ж додатку.

У міністерстві запевнили, що дані всіх користувачів надійно захищені та недоступні іншим особам.

Нагадаємо, 2 серпня, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку «Мрія», а загалом на старті вже є 100 тис. користувачів у різних частинах України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також міністерство аграрної політики презентувало проєкт ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Він передбачає створення Єдиного державного реєстру, діджиталізацію ветпаспортів та їх відображення в застосунку «Дія».

Як відомо, у «Дії» почали тестувати послугу «Національного кешбеку. За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%. Таким чином українці зможуть отримувати до 3 тис. гривень кешбеку щомісяця. Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тесту – тестуватимуть її функціонал.