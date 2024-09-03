Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі
Відтепер пасажири зможуть перевіряти доступність локацій на вокзалі
фото з відкритих джерел

На мапі безбарʼєрності вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України

«Укрзалізниця» та громадська організація «ЛУН Місто» створили мапу безбарʼєрності вокзалів України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Відтепер пасажири зможуть перевіряти доступність локацій на вокзалі, а завдяки 3D-моделям – роздивитися вхід, відповідну інфраструктуру та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

На мапі безбарʼєрності вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Сум, Івано-Франківська, Полтави, Запоріжжя, Ужгорода, Рівного, Вінниці. Вокзали інших міст додаватимуть поступово.

«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі фото 1
фото: «Укрзалізниця»

Знайти мапу можна знайти за посиланням або в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала проєкт унікального інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Перший такий вагон планують випустити наступного року. 

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Як зазначають залізничники, купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Однак, як зазначає пресслужба, найбільш цікавим вагон буде для дітей до 8 років.

Квитки на нього можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці». Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

Читайте також: Через чоловіка в жіночому купе розгорівся скандал: реакція «Укрзалізниці»
Теги: місто скандал Укрзалізниця Запоріжжя Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані
Підрив «Північного потоку». Чому Україну звинуватили саме зараз
16 серпня, 15:49
Під час заходів у межах ХарківПрайду триватиме збір на потреби військових
У Харкові відбудеться ЛГБТ-прайд
7 серпня, 17:49
Магате стурбувані ситуацією біля Курської області
МАГАТЕ стурбоване військовою діяльністю біля Курської АЕС
10 серпня, 02:44
Росія перекинула додаткові танки, артилерію та ракетні системи до своєї південної Курської області
Росія стягує війська до Курська – Reuters
10 серпня, 03:08
Київ готує пересувні мобільні котельні: як вони даватимуть тепло взимку
Київ готує пересувні мобільні котельні: як вони даватимуть тепло взимку
13 серпня, 18:42
Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова
На нафтобазі біля Ростова, яка палає вже третю добу, стався черговий вибух
20 серпня, 22:11
Ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55
Росіяни завдали удару по приватному сектору
Окупанти обстріляли Харківщину: серед постраждалих – дитина
25 серпня, 04:52
«Укрзалізниця»: Поїзди, що затримуються, прямують з прискоренням
«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
27 серпня, 10:07

Економіка

Після звільнення Кудрицького Доббені та Андреасон заявили про вихід з наглядової ради «Укренерго»
Після звільнення Кудрицького Доббені та Андреасон заявили про вихід з наглядової ради «Укренерго»
«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі
«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі
Нова платформа для сплати комуналки: Кабмін оголосив про експериметальний проєкт
Нова платформа для сплати комуналки: Кабмін оголосив про експериметальний проєкт
Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
Керівниця Асоціації видобувників оцінила наслідки підвищення залізничних тарифів
Коли запрацює економічне бронювання: Гетманцев розкрив подробиці
Коли запрацює економічне бронювання: Гетманцев розкрив подробиці
«Дія» запустила тестування «Національного кешбеку»: як ним скористатися
«Дія» запустила тестування «Національного кешбеку»: як ним скористатися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
35K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
22K
Монголія не арештувала Путіна: МЗС зробило заяву
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
14K
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Сьогодні, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua