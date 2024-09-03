«Укрзалізниця» створила мапу безбарʼєрності вокзалів: деталі

На мапі безбарʼєрності вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України

«Укрзалізниця» та громадська організація «ЛУН Місто» створили мапу безбарʼєрності вокзалів України. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Відтепер пасажири зможуть перевіряти доступність локацій на вокзалі, а завдяки 3D-моделям – роздивитися вхід, відповідну інфраструктуру та колії заздалегідь, щоб обрати зручні варіанти маршруту.

На мапі безбарʼєрності вже можна знайти інформацію про 12 вокзалів України Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Сум, Івано-Франківська, Полтави, Запоріжжя, Ужгорода, Рівного, Вінниці. Вокзали інших міст додаватимуть поступово.

Знайти мапу можна знайти за посиланням або в застосунку «Укрзалізниці».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала проєкт унікального інклюзивного вагона для групових перевезень пасажирів, які користуються кріслом колісним. Перший такий вагон планують випустити наступного року.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Як зазначають залізничники, купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку. Однак, як зазначає пресслужба, найбільш цікавим вагон буде для дітей до 8 років.

Квитки на нього можна придбати виключно в застосунку «Укрзалізниці». Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.