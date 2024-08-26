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На Волині командир взводу застрелив правоохоронця

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Волині командир взводу застрелив правоохоронця
Розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії
фото ілюстративне

Від отриманих травм чоловік помер на місці події

Працівники Державного бюро розслідувань визначають обставини смерті правоохоронця на Волині. Загиблому поліцейському був 21 рік. Про це повідрмляють «Волинські Новини».

Як зазначається, трагедія сталася близько 3.30 ранку 25 серпня на території опорного пункту зведеної бригади правоохоронного органу у Ковельському районі.

За попередніми даними, у 29-річного командира взводу виник словесний конфлікт з 20-річним правоохоронцем, після чого командир вистрілив у правоохоронця.

Від отриманих травм той помер на місці події.

Командира затримано, йому вже повідомили про підозру за ч.1 ст.115 КК України – умисне вбивство. Подано до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Як повідомлялося, у Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

Згодом у Вінницькій області був знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції.у

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Теги: Волинська область поліція

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