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Скандал з ремонтом столичного метро: поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Скандал з ремонтом столичного метро: поліція повідомила про підозру директору будівельної компанії
Поліція: ремонт «Святошинсько-Броварської» лінії столичного метрополітену відбувся за завищеною ціною у понад 60 млн грн
фото: Національна поліція

Поліція: директор компанії вирішив привласнити гроші Київського метрополітену

Махінації при проведенні капремонту у столичному метро викрили слідчі управління поліції в метрополітені. Директору фірми-підрядника, який закупив кабельно-провідникову продукцію для здійснення капітального ремонту у тунелі метро за завищеною ціною – загрожує до 12-ти років позбавлення волі. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідчих управління поліції в метрополітені, у 2022 році між Київським метрополітеном та будівельною фірмою було укладено договори щодо розроблення проектної документації капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену та безпосередньо виконання ремонтних робіт.

Відтак, підрядник був зобов’язаний здійснити капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії та закупити матеріали, вироби, конструкції та обладнання для проведення ремонту.

Однак, директор компанії вирішив привласнити гроші Київського метрополітену та відобразив у актах приймання виконаних будівельних робіт завищену вартість кабельно-провідникової продукції та підписав їх.

У результаті, метрополітен переплатив підряднику понад 60 мільйон гривень.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили директору будівельної компанії про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Теги: підозра поліція метро Київ

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