Україну накриє похолодання: коли очікувати зниження температури

Найближчими днями в Україні ще буде тепло, а вже на вихідних температура почне знижуватись

У західних та північних областях 15 березня очікується дощ та мокрий сніг

15 та 16 березня в Україні очікується погіршення погодних умов та поступове зниження температури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Зазначається, що 14 березня в Україні буде переважно без опадів, лише у західних областях вдень дощі, в Карпатах та північній частині місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 6-12° тепла, вдень 13-18° тепла, на півдні та сході країни до 22°.

Однак 15-16 березня очікується погіршення погодних умов: у західних та північних областях дощ та мокрий сніг, місцями значні опади, у центральних та Харківській областях переважно дощі. Також, за словами синоптиків, буде поступове зниження температури вночі до -2° та +4°, вдень до +2-10°; у південній частині утримається переважно суха та тепла погода.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 березня, в Україні очікується вітряна погода. У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами, на решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.