В Україну повертається тепла і суха погода



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У столиці 12 вересня опадів не обіцяють

В Україні найближчої доби, 12 вересня, очікується поліпшення погоди: атмосферний тиск і надалі зростатиме, хмарність зменшиться, дощі майже всюди припиняться, а денна температура дещо підвищиться, повідомляє Укргідрометцентр.

Опади не прогнозуються, лише на крайньому півдні країни місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15 °, на півдні до 18 °; вдень 22-27 °; у Карпатах вночі 7-12 °, вдень 16-21 °.

У Києві 12 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16 °, вдень близько 25 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві, 12 вересня найвища температура вдень була 31,9 ° у 1909 році, найнижча вночі 4,3 ° у 1893 році.

В Україні 13 вересня без опадів. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16 °, на півдні країни до 19 °; вдень 22-27 °, в східних областях і Закарпатті до 30 °.

У Києві 13 вересня опадів не очікується. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16 °, вдень близько 25 °.

Станом на 9:00 вівторка, 11 вересня, температура води в Чорному і Азовському морях була 19-22 °, у Дніпрі в межах Києва 20 °.