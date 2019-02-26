В Україну йде потепління до +10 градусів



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Південно-західний вітер принесе в Україну потепління

Потепління розпочнеться з 4 березня

Потепління в Україні розпочнеться з понеділка, 4 березня. Температура повітря перевищить позначку +10 градусів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначається, потепління в Україну принесе південно-західний вітер. Однак до 4 березня особливих змін у погоді не буде.

«Звичайно, мокрий сніг притихатиме, подекуди переходитиме у дощ чи мряку, а подекуди навіть інколи вияснюватиметься. Проте температура повітря буде низькою. Найближчої ночі очікується від 2 тепла до 3 морозу, вдень +1+5 градусів, на Закарпатті +3+8 градусів. Весь час задуватиме холодний вітер, що вгомониться аж в суботу-неділю», - написала синоптик.

Також Діденко попереджає, що у Києві завтра, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря у столиці вночі 0,-1 градус, вдень +1+3 градуси.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 26 лютого, в Україні погіршиться погода, зокрема, очікується дощ і мокрий сніг. За даними синоптиків, на Лівобережжі та в Карпатському регіоні на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м / с, в західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, температура повітря на території України піднімалася до +9.