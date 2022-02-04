Скільки злочинів сталося у Вінниці торік: статистика

Абсолютна кількість злочинів у 2021 році зменшилась на 0,9 % у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року

У Вінниці у 2021 році щодоби вчиняли в середньому вісім злочинів, п’ять із них розкривали поліцейські. Загалом у 2021 році за рік вчинили 3142 злочини. Про це повідомляється на сайті Вінницької міської ради та у проекті рішення міської ради «Про виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки у 2021 році».

Так, у проекті, з посиланням на інформацію начальника Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, вказано, що у 2021 році поліцейські відреагували на 80 тис. 376 повідомлень від громадян, які надійшли по лінії 102, а це на 4 тис. менше, ніж у 2020 році.

Абсолютна кількість злочинів у 2021 році зменшилась на 0,9 % у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (у 2020 – 3172 злочинів, а у 2021 році – 3142).

Вказано, що із загальної кількості кримінальних правопорушень, у звітному періоді 2025 (без урахування закритих) особам повідомлено про підозру. Питома вага розкриття кримінальних правопорушень за 12 місяців 2021 року по підрозділах поліції складає 64,2%.

Впродовж звітного періоду Вінницьким районним управлінням поліції, його підпорядкованими відділами та відділеннями поліції до суду з обвинувальним актом скеровано 2107 кримінальних проваджень (за 2020 рік – 1913 кримінальних проваджень).

Підкреслюється, що працівникам поліції у 2021 році Вінницьке районне управління поліції розкрило усі умисні вбивства та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

Також в області зменшилась реєстрація тяжких кримінальних правопорушень. А саме за 2021 рік було зареєстровано 1140 таких злочинів, а у 2020 – 1271 таких злочинів. Як приклад, кількість грабежів зменшилась на 39,0% (50 кримінальних правопорушень у 2021 році проти 82 кримінальних правопорушень у 2020 році).

Також за рік з 226 скоєних квартирних крадіжок розкрили 102 факти, або 45,1 %.

Щодо шахрайських дій, то у 2021 році зафіксували близько 250 злочинів за фактами шахрайства проти 470 кримінальних проваджень, зареєстрованих у 2020 році. По 139 фактах особи встановлені і їм повідомлено про підозру.

За рік збільшилась кількість заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства – до 850. За статистикою, найбільше до поліції з повідомленнями про домашнє насильство зверталися жінки – 710. Від дітей надійшло 81 звернення. До адміністративної відповідальності, за скоєння домашнього насильства притягнуто понад 565 осіб. Також, винесено 439 термінових заборонених приписів стосовно кривдників.

Крім того, за вказаний період поліцейські задокументували в громаді 469 фактів незаконного обігу наркотичних засобів (у 2020 році – 474 кримінальних правопорушень), по 356 актам особи встановлені, та їм повідомлено про підозру (у 2020 році – 351 кримінальних правопорушень).

Поліція виявила 236 фактів збуту наркотичної сировини (проти 247 кримінальних правопорушень у 2020 році), з яких по 194 фактам особам повідомлено про підозру.

Також підкреслюється, що за 2021 рік злочинність серед неповнолітніх зменшилась на 24,2 % (50 проти 66 у 2020 році) кримінальних правопорушень. Питома вага розкриття кримінальних правопорушень, скоєних неповнолiтнiми та за їх участю становить 2,8 %.

Зазначено, що проект рішення міської ради «Про виконання Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки у 2021 році» надалі буде розглядатись на сесії Вінницької міської ради.

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