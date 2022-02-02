Покалічили сторожа та винесли гроші: на Вінниччині затримано банду грабіжників (фото)

Нападники пограбували меблевий магазин

У Липовці стався розбійний напад на меблевий магазин. Двоє нападників у масках побили охоронця, відібрали у нього мобільний телефон і винесли з каси 25 тис. грн та ноутбук.

Як повідомили на офіційному сайті Національної поліції, це сталося близько 20:00 години. Поки один із нападників нещадно бив охоронця ногами та руками по голові, його подільник забрав гроші з каси та ноутбук.

Повідомляється, що через отримані травми потерпілий до ранку пролежав у магазині. Лише наступного дня він прийшов до тями, зміг дійти до лікарні та розповісти, що сталося. Про напад медики повідомили поліцію.

У поліції зазначили, що охоронець зумів описати підозрюваних, і це допомогло швидко їх встановити.

«Вже за кілька годин одного з них затримали на вулиці міста. Він ніс ноутбук, щоб продати. Його спільника знайшли за місцем проживання в одному з сіл територіальної громади. Підозрювані віком 37 та 41 рік, місцеві жителі. Один із них раніше засуджений за крадіжки, щодо іншого кримінальні провадження за вчинення грабежу та крадіжок перебувають на розгляді в суді», – повідомили у поліції.

Зазначається, що затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Слідство вже скерувало до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту на період досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше у Могилів-Подільському Вінницької області затримали 21-річного місцевого жителя, близько 19 год. Зловмисник вибив скло у магазині держаком та погрожував продавчині пістолетом. Після цього, хуліган сів у автівку та поїхав містом, до того моменту, поки по орієнтуванню його не перепинили правоохоронці.