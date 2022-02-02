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    Покалічили сторожа та винесли гроші: на Вінниччині затримано банду грабіжників (фото)

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    Грабіжників затримали по гарячих слідах - Покалічили сторожа та винесли гроші: на Вінниччині затримано банду грабіжників (фото)
    Грабіжників затримали по гарячих слідах
    фото: vn.npu.gov.ua

    Нападники пограбували меблевий магазин

    У Липовці стався розбійний напад на меблевий магазин. Двоє нападників у масках побили охоронця, відібрали у нього мобільний телефон і винесли з каси 25 тис. грн та ноутбук.

    Як повідомили на офіційному сайті Національної поліції, це сталося близько 20:00 години. Поки один із нападників нещадно бив охоронця ногами та руками по голові, його подільник забрав гроші з каси та ноутбук.

    Повідомляється, що через отримані травми потерпілий до ранку пролежав у магазині. Лише наступного дня він прийшов до тями, зміг дійти до лікарні та розповісти, що сталося. Про напад медики повідомили поліцію.

    У поліції зазначили, що охоронець зумів описати підозрюваних, і це допомогло швидко їх встановити.

    «Вже за кілька годин одного з них затримали на вулиці міста. Він ніс ноутбук, щоб продати. Його спільника знайшли за місцем проживання в одному з сіл територіальної громади. Підозрювані віком 37 та 41 рік, місцеві жителі. Один із них раніше засуджений за крадіжки, щодо іншого кримінальні провадження за вчинення грабежу та крадіжок перебувають на розгляді в суді», – повідомили у поліції.

    Зазначається, що затриманим оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). Їм загрожує від 7 до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

    Слідство вже скерувало до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту на період досудового розслідування.

    Нагадаємо, раніше у Могилів-Подільському Вінницької області затримали 21-річного місцевого жителя, близько 19 год. Зловмисник вибив скло у магазині держаком та погрожував продавчині пістолетом. Після цього, хуліган сів у автівку та поїхав містом, до того моменту, поки по орієнтуванню його не перепинили правоохоронці.

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    Теги: Національна поліція України гроші напад пограбування розслідування Вінниччина магазин
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    Покалічили сторожа та винесли гроші: на Вінниччині затримано банду грабіжників (фото)