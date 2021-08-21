Разумков зустрівся із патріархом Варфоломієм

Разумков і Варфоломій поговорили про реалії церкви в Україні та вкотре наголосили на важливості підтримки цілісності нашої країни

Голова парламенту подякував патріарху за принципову позицію щодо територіальної цілісності України

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Голова українського парламенту зауважив, що підтримка релігійних лідерів у питанні цілісності України є неоціненною.

«Ми продовжуємо боротися за повернення тимчасово окупованих територій нашої держави. І релігія є одним із тих базисів, навколо якого можна об'єднувати людей. Ми завжди сповідували політику об'єднання, віднайдення спільних точок дотику і не сприймаємо політику розколу. Сподіваюся, ваш візит активізує цей процес», – сказав Разумков.

Він підкреслив, що Верховна Рада України завжди працювала на об'єднання українського суспільства, пошук компромісу та пошук миру. Голова українського парламенту висловив сподівання на підтримку Вселенського патріарха у питаннях захисту прав людей на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Окрім того, Разумков зауважив, що церкви та релігійні організації відіграють серйозну роль у підтриманні як людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, так і тих, хто несе службу на фронті. Голова Верховної Ради додав, що український парламент ухвалив у першому читанні Проєкт Закону «Про Службу військового капеланства» (реєстраційний номер 4626).

Під час зустрічі сторони порушили також питання щодо захисту довкілля. «Сподіваюся на вашу підтримку у питанні охорони довкілля. Сьогодні українська влада починає приділяти більше уваги екології. На жаль, упродовж багатьох років незалежності цьому питанню не приділялося належної уваги», – зауважив Разумков.

Раніше повідомлялся, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм, який прибув з візитом до України на запрошення Глави держави з нагоди 30-річчя незалежності.

Учора, 20 серпня, розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя – Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – 9:00.

Нагадаємо, візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх прибув відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.