У Києві відбулася літургія за участі Вселенського патріарха Варфоломія та Епіфанія

На подячну молитву було запрошено усіх охочих вірян

У столичному Михайлівському Золотоверхому соборі відбулапся подячна молитва з нагоди візиту до України Вселенського патріарха Варфоломія.

Разом з Варфоломієм літургію звершує митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Також там присутні українські посадовці та віряни, повідомляє Суспільне.

«Сьогодні, розпочинаючи це подячний візит, просимо Господа, благословити цю добру справу успіхом. Бажаємо, щоб всі, хто почують і побачать вас у ці дні наповнилися тим духом мудрості, молитовності та любові, який ви несете, навчилися від вашої проповіді», – сказав під час промови предстоятель ПЦУ.

Він додав, що це перший візит до країни Вселенського патріарха після отримання автокефалії Православною церквою України.

Своєю чергою його Всесвятість Варфоломій наголосив, що прибув до України, «щоб побачити на власні очі здобутки багатьох ваших невимовних зусиль».

«Це лише початок, потрібне терпіння. Вчіться на уроках святих та історії. Потрібні досвід та головне – молитва», – сказав він, говорячи про шлях розвитку ПЦУ.

Перед початком подячної молитви Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Як повідомлялося, у ніч на 21 серпня президент Володимир Зеленський зустрівся з Варфоломієм. Глава держави нагадав, що вже двічі за час своєї каденції був у гостях у Вселенського патріарха, а його Всесвятість відвідує Україну вже втретє (у вересні 1997 року відвідував Одесу, у липні 2008 року – Київ).

«І саме на 30-річчя незалежності України. І це знакова подія, тому що це відбувається у рік 30-ліття вашого обрання Вселенським Патріархом», – зазначив Зеленський.

Учора розпочався візит Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа Константинополя – Нового Рима і Вселенського Патріарха до України.

21 серпня о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва Вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

22 серпня патріарх Варфоломій разом із митрополитом Епіфанієм проведе літургію у Святій Софії. Початок богослужіння – 9:00.

Нагадаємо, візит патріарха Варфоломія триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх їде відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.