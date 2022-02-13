Великдень-2022 в Україні: коли святкуватимемо

В Україні Великдень – це одне з головних родинних свят

В Україні Великдень – це одне з головних родинних свят

Для українців Великдень – це не тільки писанки й смачна паска. Це свято, коли слідують традиціям

Великдень – найдавніше і найважливіше християнське свято, яке встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить це свято переходящим.

Коли Великдень-2022

Обчислити дату православного Великодня можна за православним календарем. Для цього потрібно знати, коли перша повня після дня весняного рівнодення 21 березня. Великдень відзначається у першу неділю після цього.

У 2022 році Великдень в Україні відзначається 24 квітня. Католики відзначають його на тиждень раніше – 17 квітня.

Від дати святкування Пасхи залежать кілька інших великих свят, зокрема Вознесіння (святкується на 40-й день після Великодня) та Трійця (відзначається на 50-й день).

Дата святкування православного та католицького Великодня відрізняється по тій причині, що Церкви мають різні календарі. Ще у XVI столітті вірники західного обряду перейшли на Григоріанський календар, у той час вірники східного обряду досі визначають пасхалію за Юліанським календарем. Простими словами, православні миряни живуть за новим календарем, але Церква встановлює свята ще за старим.

Коли починається Великий піст-2022

Великому християнському святу передує піст, який називають Великим, Великоднім або пасхальним.

У 2022 році Великий піст для православних вірників починається 7 березня, а закінчується 23 квітня, напередодні Пасхи.

Католицький Великий піст-2022 починається 2 березня. Зверніть увагу, що піст для вірників західного обряду починається у Попільну середу, за шість тижнів та чотири дні до Пасхи.

Традиції та прикмети

На Великдень за традицією люди відвідують церкву, освячують паски, воду, продукти, крашанки. До Пасхи готуються заздалегідь: печуть паски, фарбують яйця, готують святкові страви. Також є традиція битися крашанками. У деяких сім'ях на Великдень обмінюються подарунками. В цей день до батьків часто приїжджають діти, сім’ї збираються великими компаніями за столом, спілкуються, відпочивають.

Існують такі народні прикмети на Пасху:

Якщо на Великдень мороз – варто чекати на щедрий врожай;

Якщо вдень на Пасху тепло – це до сонячного літа;

Похмурий день на Великдень – до прохолодного літа;

Дощ на Пасху – до дощової весни.

До слова, в Україні відзначали одне із найважливіших релігійних свят – Хрещення Господнє. Традиційно люди вирушили до водойм, щоб зануритись у крижану воду.