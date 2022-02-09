Росія назвала умови для деескалації на кордоні з Україною

МЗС Росії назвав умови для деескалації ситуації на кордоні з Україною

Росія вимагає від України вивезти отриману від союзників зброю за межі держави

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова озвучила перелік вимог Кремля які нібито допоможуть досягти знизити рівень ескалації на українському кордоні. Про це вона сповістила під час брифінгу щодо питань зовнішньої політики.

«Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачати Україні озброєння, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву озброєння за межі української території», – заявила Захарова.

Також вона закликала НАТО відмовитися від політики «відкритих дверей«, а Київ – повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією «про суверенітет України» ще 16 липня 1990 року.

Крім того, Захарова прокоментувала масштабні військові навчання Збройних Сил України, які мають відбутися паралельно з російсько-білоруськими.

«Під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar. Називаються українські навчання «Завірюха-2022». Сподіваюся, закінчиться (завірюха – ред.) не як у Пушкіна», – додала речниця російського МЗС.