Стали відомі переможці конкурсу найкращих пейзажів: неймовірні фото

Це ті моменти, заради яких живуть фотографи, і перебування на природі часто приносить не менше задоволення, ніж її зйомка на камеру

Роботи 101 найкращого фотографа з'являться у книзі, що представляє нагороди Міжнародного конкурсу «Пейзажний фотограф року»

Міжнародний фотоконкурс на найкращого пейзажного фотографа року International Landscape Photographer of the Year (ILPOTY) відібрав найкращі фото 2021 року із понад 4500 претендентів. Щорічний конкурс пейзажної фотографії проводиться вже вісім років, і цього року найвищі нагороди отримали фотографія комети Неовайс, а також портфоліо знімків із Каппадокії, Туреччина, повідомляє Му modernmet.

Фото Танмая Сапкала, на якому зображена комета, що падає над горою Тамалпаїс на північ від Сан-Франциско, була відзначена як міжнародна пейзажна фотографія року. На знімку туман клубиться над пагорбами, створюючи ідеальну атмосферу для спостереження за падаючою зіркою. Для Сапкала пейзажна фотографія – це творча віддушина, яка дозволяє йому досліджувати світ у вільний від роботи інженером з проектування обладнання компанії Apple час. Його перемога доводить, що не обов'язково бути професіоналом, щоби робити відзначені нагородами фотографії.

фото: Tanmay Sapkal/International Photograph of the Year

Інший головний приз «Міжнародний пейзажний фотограф року» отримав Айтек Четін із Туреччини. Експертне журі оцінило його портфоліо як чудове. Багато його знімків підкреслюють красу Каппадокії в центральній Туреччині.

«60-мільйоннолітня історія казкових димарів і той факт, що вони були будинком для різних цивілізацій протягом десятків тисяч років, робить Каппадокію надзвичайно загадковою для мене», - поділився фотограф.

«Якщо вам пощастить, ви зможете побувати там під час туманних, атмосферних умов з м'яким світлом, що пробивається на сході або заході сонця».

фото: Aytek Çetin/International Landscape Photographer of the Year

Четін знайшов свою пристрасть до пейзажної фотографії після того, як вирішив відмовитися від звичного морського відпочинку та вирушити в гори. Ця зміна дозволила йому закохатися у природу, та його любов до природного світу чітко простежується у його фотографіях.

Aytek Çetin/International Landscape Photographer of the Year

Крім володарів найвищих нагород, у конкурсі брали участь багато інших гідних фотографій. Від вибухонебезпечних вулканів в Ісландії до зимових видів лісу – ці знімки наголошують на широкій різноманітності пейзажів по всьому світу.

Нагадаємо, компанія Apple оголосила про початок конкурсу «Знято на iPhone», у якому можуть взяти участь усі власники смартфонів iPhone 13 Pro та ‌iPhone 13 Pro‌ Max.