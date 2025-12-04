Головна Світ Політика
Politico: Віткофф та Кушнер вступили у путінську воєнну гру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Politico: Віткофф та Кушнер вступили у путінську воєнну гру
Віткофф та Кушнер на зустрічі з Путіним 2 грудня
фото: Кирил Дмітрієв/X

Путін не продемонстрував жодних ознак відступу від своєї вимоги про фактичну капітуляцію України

Американські перемовники – зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпредставник США Стів Віткофф – за підсумками своєї зустрічі у Кремлі «вступають у путінську воєнну гру», пише «Главком» із посиланням на Politico.

Журналісти зазначають, що російський диктатор використав поєднання лестощів, зволікань і прямих погроз, щоб продемонструвати делегатам російську позицію щодо миру.

Візит Віткоффа і Кушнера до Москви розпочався з прогулянки та обіду в елітному ресторані, чим Путін змусив їх «вбивати час» в очікуванні зустрічі з ним протягом кількох годин. Сам диктатор у цей час виступав перед пресою на інвестиційному форумі, де звинуватив Європу у зриві мирного процесу та натякнув на майбутню ескалацію.

У результаті, переговори у Кремлі розпочалися майже на три години пізніше запланованого часу – о 17:00. На відео, опублікованому російською стороною, видно, як Путін вітає Віткоффа і Кушнера та питає, чи подобається їм Москва, на що спецпредставник відповідає: «Це чудове місто». Зустріч тривала п'ять годин і завершилася вже після півночі за місцевим часом.

Журналісти звертають увагу на висловлювання Путіна про «деструктивні дії європейської сторони». Це може свідчити про його спробу покласти провину за будь-який провал переговорів на Європейський Союз, який фактично був «відкинутий» з мирного процесу. У статті також нагадують, що Путін досі не продемонстрував жодних ознак відступу від своєї вимоги про фактичну капітуляцію України.

«Фактично, ані попередні переговори в Стамбулі, ані серпневий саміт на Алясці між Трампом і Путіним, ані п'ять попередніх візитів Віткоффа до Москви не призвели до пом'якшення позиції Кремля або його войовничої риторики», – підсумовує ЗМІ.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин. 

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

Відомо, що помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушнером заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять. 

Теги: путін переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

