Європейські лідери застерігають Зеленського від зради США

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон
фото: Офіс Президента

Ймовірно, США зрадять Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки

Провідні європейські політики висловлюють глибоку недовіру до Сполучених Штатів у контексті поточних переговорів щодо України. Як пише Spiegel, який отримав стенограму конфіденційної розмови, президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію з лідерами Євросоюзу, передає «Главком».

Європейські політики озвучили Зеленському суворі попередження про те, що США потенційно можуть зрадити Україну та Європу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив про велику небезпеку для Зеленського.

«Існує ймовірність того, що США зрадять Україну в питанні території без чіткого визначення гарантій безпеки», – цитує видання слова Макрона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також застеріг, що Зеленський повинен бути «надзвичайно обережним у найближчі дні». Звертаючись до посланців президента США Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – Мерц заявив: «Вони грають в ігри, як з вами, так і з нами».

Журналісти зазначають, що попри публічні похвали, у приватних розмовах європейські лідери демонструють глибоку недовіру до довірених осіб Трампа.

Про небезпеку, що походить від Кушнера та Віткоффа, попередив і президент Фінляндії Александер Стубб, який має хороші особисті стосунки з американським лідером. «Ми не повинні залишати Україну та Володимира наодинці з цими хлопцями», – наголосив Стубб.

Його думку підтримав генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який заявив, що союзники «повинні захистити Володимира».

Зазначається, що ця розмова відбулася у понеділок. Напередодні, у неділю, переговорники США та України зустрічалися у Флориді, а вже у вівторок Кушнер і Віткофф вирушили до Москви на переговори з Путіним. П’ятигодинна зустріч у Кремлі не принесла жодних результатів.

У розмові, описаній Spiegel, також брали участь прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Єлисейський палац, відповідаючи на запит журналістів про те, що Макрон заявив про зраду Америки, повідомив, що «президент не висловлювався в таких термінах».

Повідомлялося, що американські перемовники – зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпредставник США Стів Віткофф – за підсумками своєї зустрічі у Кремлі «вступають у путінську воєнну гру».

Журналісти зазначають, що російський диктатор використав поєднання лестощів, зволікань і прямих погроз, щоб продемонструвати делегатам російську позицію щодо миру.

До слова, президент США Дональд Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції: «Наскільки я розумію, у них (Віткоффа та Кушнера – «Главком») вчора була дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Подивимося, що буде далі. Ви знаєте, коли я був у цьому офісі та говорив про те, що у вас немає карт, я казав: «У вас немає карт». Це був час для врегулювання. Я вважав, що це був би набагато кращий час для домовленості. Але вони, у «своїй мудрості», вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато».

