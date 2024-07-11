До Києва прибув лідер угорської опозиції Петер Мадяр (фото)

Петер Мадяр біля стіни пам’яті про полеглих бійців. Київ, Михайлівський собор, 11 липня 2024 року

Лідер угорської опозиційної партії уже встиг відвідати стіну пам'яті біля Михайлівського собору та вшанувати пам'ять полеглих бійців України

У четвер, 11 липня, до столиці України прибув лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр. Він відвідав стіну пам’яті про полеглих бійців біля Михайлівського собору. Про це він повідомив у Facebook.

«У Києві, біля стіни пам'яті десяткам тисяч українських жертв війни», – написав Мадяр.

Лідер угорської опозиційної партії уже встиг відвідати стіну пам'яті біля Михайлівського собору та вшанувати пам'ять полеглих бійців України.

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Лідер угорської опозиційної партії уже встиг відвідати стіну пам'яті біля Михайлівського собору та вшанувати пам'ять полеглих бійців України фото: Петер Мадяр, Facebook

Нагадаємо, після російської ракетної атаки по київській дитячій лікарні «Охматдит» лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр оголосив збір на допомогу українським дітям.

Він зазначив, що атака на «Охматдит» шокувала всіх, бо «жодна дитина не воює. Вони нічого не можуть вдіяти. У них навіть не було шансу вижити».

«Ми, угорці, праві і ліві, разом відкидаємо насильство і війну. Ми солідарні, здоров'я та безпека дітей є нашим пріоритетом», - наголосив Мадяр.

Партія «Тиса» за допомогою фонду «Медспот» передасть значну кількість медичного та оздоровчого обладнання місцевим лікарням. Петер Мадяр особисто пожертвував 1 мільйон форинтів (близько 2500 євро).

Раніше угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив, що не підтримує відправлення зброї в Україну. Мадяр заявив, що в питанні військової допомоги Україні він і його партія Tisza, що здобула друге місце на виборах до Європарламенту, поділяють позицію угорського уряду.

Водночас угорський опозиціонер підтримав право України на самозахист, назвав правителя Росії Путіна агресором і заявив, що «незалежність і суверенітет» України захищені на міжнародному рівні.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом.