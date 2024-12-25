Відключення світла на 26 грудня: як діятимуть графіки
Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня
Завтра, 26 грудня, світло побутовим споживачам вимикатимуть з 8:00 до 21:00. Про це повідомляє «Укренерго».
Таким чином для побутових споживачів діятимуть такі графіки:
- 08:00 – 17:00 – півтори черги відключень;
- 17:00 – 21:00 – одна черга відключень.
А для промисловості та бізнесу з 7:00 до 22:00.
«Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.
Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.
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