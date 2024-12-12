У Німеччині влада почала готувати населення до блекаутів

T-online: у ФРН закликали населення готуватися до відключень електрики через можливі гібридні атаки

Федеральне відомство Німеччини із захисту населення і допомоги у надзвичайних ситуаціях закликало населення бути готовим до тривалих відключень електрики через можливі гібридні атаки, передає T-online з посиланням на голову організації Рене Функа.

За його словами, кожне німецьке домогосподарство має підготуватися таким чином, щоб упродовж трьох днів воно могло самостійно забезпечувати себе.

«Я звертаюся до громадян: готуйтеся до надзвичайних ситуацій, це також може бути тривале відключення електроенергії», – сказав Функ. «Надзвичайні ситуації не обов’язково виникатимуть, але можливі в будь-який час».

Функ наполегливо радить: кожне німецька домогосподарство має бути обладнане таким чином, щоб забезпечити себе протягом 72 годин – навіть без електрики.

«Ми вже щодня піддаємося великій кількості гібридних атак», – сказав Рене Функ.

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