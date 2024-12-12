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У Німеччині влада почала готувати населення до блекаутів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Німеччині влада почала готувати населення до блекаутів
Німецьке населення мажє готуватись до проблем із електропостачанням
фото із відкритих джерел

T-online: у ФРН закликали населення готуватися до відключень електрики через можливі гібридні атаки

Федеральне відомство Німеччини із захисту населення і допомоги у надзвичайних ситуаціях закликало населення бути готовим до тривалих відключень електрики через можливі гібридні атаки, передає T-online з посиланням на голову організації Рене Функа.

За його словами, кожне німецьке домогосподарство має підготуватися таким чином, щоб упродовж трьох днів воно могло самостійно забезпечувати себе.

«Я звертаюся до громадян: готуйтеся до надзвичайних ситуацій, це також може бути тривале відключення електроенергії», – сказав Функ. «Надзвичайні ситуації не обов’язково виникатимуть, але можливі в будь-який час».

Функ наполегливо радить: кожне німецька домогосподарство має бути обладнане таким чином, щоб забезпечити себе протягом 72 годин – навіть без електрики. 

«Ми вже щодня піддаємося великій кількості гібридних атак», – сказав Рене Функ.

Раніше стало відомо, що Німеччина почала готувати бізнес до війни з Росією. Збройні сили Німеччини почали розмовляти із представниками бізнесу для підготовки до можливого конфлікту з Росією. За даними журналістів, схвалений політиками таємний документ містить докладний опис того, як діяти у разі оборони. Також у ньому зазначено, що робити, відповідаючи на російський маневр на східному фланзі НАТО.

До слова, міністр оборони Німеччини заявив про зростання військової загрози з боку РФ, виступаючи в Бундестазі.Борис Пісторіус попередив про збільшення оборонних зусиль Росії, зазначивши: «Росія повністю перейшла на військову економіку і щорічно передає армії від 1000 до 1500 танків. Це приблизно вдвічі більше, ніж мають у своєму розпорядженні п'ять найбільших європейських країн, разом узятих». 

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Теги: електроенергія відключення населення домогосподарство бізнес міністр Німеччина росія

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