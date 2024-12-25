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Відключення світла на 25 грудня: «Укренерго» оновило графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла на 25 грудня: «Укренерго» оновило графіки
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
фото: glavcom.ua

Відключення світла пов'язані з масованою ворожою атакою

Сьогодні, 25 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 25 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 05:48 – 23:59 – до трьох черг відключень одночасно.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 15:00 – 23:59 – застосування графіків обмеження потужності.

Як зазначає пресслужба, причиною обмежень є пошкодження енергообʼєктів внаслідок сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує пресслужба компанії, протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. «Укренерго» визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги – визначають обленерго.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

Як відомо, російські війська знову масовано атакували українську енергетику. У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Зокрема, окупанти завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Внаслідок російської атаки серйозно пошкоджено енергообладнання. Також через ракетну атаку Російської Федерації по енергетичних обʼєктах Дніпропетровської області загинула людина

Раніше повідомлялося, що у ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти здійснили комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами-імітаторами інших типів. Повітряними силами підтверджено збиття 113 повітряних цілей.

До слова, Україні потрібно ще 19 систем протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури від російських бомбардувань.

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Теги: енергетика електроенергія відключення світла Укренерго обстріл

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