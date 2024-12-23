В Україні запроваджено екстрені відключення світла

З 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень

Раніше ДТЕК повідомляв, що немає потреби повертатися до графіків стабілізаційних відключень

Через надмірне споживання електроенергії у столиці та Дніпрі запроваджено екстрені відключення. Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

«Укренерго» дало команду на екстрені відключення. Споживання дуже високе, потрібно розвантажити енергосистему. Не сідайте в ліфти та намагайтеся економніше використовувати енергоємні прилади», – зазначив він.

Згодом стало відомо, що екстрені відключення також на Київщині Дніпропетровщині, Донеччині.

Як повідомлялося, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

До слова, 13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.