Відкриття фронту зі сторони Білорусі: Центр протидії дезінформації попередив українців

ЦПД попереджає, що у мережі можуть з'явитися заяви РФ та Білорусі із погрозами на адресу України

Основною метою ворожих заяв є нагнітання масової паніки в українському суспільстві

Росія готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) про відкриття другого фронту на кордоні з Білоруссю. Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

«Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України», – йдеться у повідомленні ЦПД.

Центр наголосив, що основною метою цієї ІПСО є нагнітання масової паніки в українському суспільстві.

Нагадаємо, у період з 27 по 31 травня Білорусь розпочала навчання авіації та протиповітряної оборони за участі РФ. «До навчання залучаються авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних та радіотехнічних військ Збройних сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ», – йдеться у повідомленні міноборони Білорусі.

Раніше повідомлялося, що ворожі Telegram-канали поширили фейкову інформацію про нібито заклики до населення евакуюватися з Харкова. МВС зазначало, що фейкова інформація містить нібито заклик від ДСНС України про евакуацію мешканців Харківщини. Зазначається, що це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед громади.

До слова, у мережі розганяється інформація про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нібито подав прохання про відставку. Ця інформація – черговий вкид ворога. Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, інформацію про «відставку Сирського» розганяє анонімний акаунт, який зазвичай поширює російські наративи про Україну.