Росія цьогоріч збільшила прибутки від нафти та газу на понад 80%

У квітні нафтогазові доходи федерального бюджету РФ третій місяць поспіль перевершили базовий рівень

Енергетичні доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,157 трлн руб, що на 82% більше порівняно з аналогічним періодом у 2023 році. При цьому, в Мінфіні РФ повідомили, що використовували кошти «Фонду національного добробуту» для покриття недостачі прибутків. Про це повідомляє «Комерсантъ».

Мінфін РФ пояснює зростання доходів високими цінами на нафту, а також покриттям недостачі нафтогазових прибутків коштом «Фонду національного добробуту».

Журналісти зазначають, що надходження оборотних податків, включно з ПДВ, за підсумками січня-квітня зросли на 25,4% до рівня минулого року.

У квітні нафтогазові доходи федерального бюджету РФ третій місяць поспіль перевершили базовий рівень і склали 1,229 трлн руб. Рівень з цього року визначається з ціни відсікання нафти в $60 за барель, встановлений країнами Заходу у відповідь на російську агресію як «стеля цін» – на квітень його визначив Мінфін РФ у 1,152 трлн руб.

Нагадаємо, нафтогазова промисловість Російської Федерації зіштовхнулась з нестачею робочої сили через мобілізацію росіян на війну проти України.

Як повідомлялося, вантажі з російськими нафтопродуктами стали накопичуватися в морі, оскільки покупці з Південної Кореї стали більш обережними.

До слова, після атаки дронів на Нафтопереробний завод «Перший завод» у Калузької області Росія у п'ятницю, 10 травня, стався витік нафти.