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Росія погрожує захопити ще більше українських територій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія погрожує захопити ще більше українських територій
Російський посол у США Антонов виступив із погрозами на адресу України та Заходу
фото з відкритих джерел

Згоди на перемовини щодо припинення вогню на території України Москва очікує не від Києва, а від Вашингтона

Україна може втратити значні території, якщо США проігнорують пропозиції РФ щодо мирних переговорів. Про це заявив посол Росії у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов в інтерв’ю журналу Newsweek.

За його словами, згоди на перемовини щодо припинення вогню на території України Москва очікує не від Києва, а від Вашингтона.

«Якщо російські пропозиції щодо мирних переговорів у Вашингтоні знову будуть проігноровані, українці втратять набагато більше території, ніж мають зараз», – заявив російський дипломат.

Посол РФ сказав, що російська влада однозначно заявила про свою готовність до мирних переговорів, але адміністрація США на цей час оголосила про постачання Києву озброєнь на $275 млн. На думку Антонова, США нібито намагаються затягнути війну.

Російський дипломат зазначив, що Вашингтон нібито не замислюється про майбутнє відносин із Росією і руйнує їх. Він закликав американську сторону відмовитися від планів завдати Москві стратегічної поразки.

При цьому, за словами Антонова, про відступ російської армії з нинішніх позицій взагалі не йдеться.

«Відступ або відведення ЗС РФ до гіпотетичних розмежувальних ліній виключено. Нагадаємо: є конституція Росії. Там чітко позначені кордони нашої держави, в які входять нові суб'єкти федерації», – зазначив посол РФ у США.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню, яке визнає поточні лінії фронту. Про це повідомили Reuters з посиланням на чотири російські джерела.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії. 

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Теги: посол росія США

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