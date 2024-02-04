Тищенко висловився про мобілізацію і втрапив у скандал

Нардеп заявив, що депутати Верховної Ради України мають бронь від мобілізації, а інші громадяни – ні

Народний депутат та ресторатор Микола Тищенко вчергове зганьбився. Він заявив, що депутати Верховної Ради України мають бронь від мобілізації, а інші громадяни – ні. Нардеп також порадив читати конституцію. Відповідне відео опублікувала одна з груп в Instagram.

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«За Конституцією, депутат Верховної Ради України має бронь, а всі інші - не мають. Читайте Конституцію України», – наголосив нардеп.

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Відео підписали «Я точно не піду воювати», хоча на оприлюднинех кадрах саме цих слів Тищенко не каже.

У коментарях українці доволі різко прокоментували слова нардепа, зокрема пропонували забрати мандат та відправити в Авдіївку, а також питали, чому він тоді носив шеврон.

Раніше Микола Тищенко назвав причину розлучення із дружиною.

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Нагадаємо, про розлучення Миколи Тищенка з Аллою Барановською стало відомо ще у листопаді минулого року. Відповідна заява тоді з'явилась на порталі Судова влада України. Позов про розірвання шлюбу подружжя подало 14 листопада цього року.

Раніше повідомлялось про те, що НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком. Причиною перевірки Тищенка працівниками НАЗК став сюжет Bihus.Info про активи та статки нардепа, якими користується його сім'я.