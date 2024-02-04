Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тищенко висловився про мобілізацію і втрапив у скандал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Тищенко висловився про мобілізацію і втрапив у скандал
Тищенко носив на куртці шеврон та фоткався із головкомом Залужним
фото з відкритих джерел

Нардеп заявив, що депутати Верховної Ради України мають бронь від мобілізації, а інші громадяни – ні

Народний депутат та ресторатор Микола Тищенко вчергове зганьбився. Він заявив, що депутати Верховної Ради України мають бронь від мобілізації, а інші громадяни – ні. Нардеп також порадив читати конституцію. Відповідне відео опублікувала одна з груп в Instagram.

«За Конституцією, депутат Верховної Ради України має бронь, а всі інші - не мають. Читайте Конституцію України», – наголосив нардеп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВУСАТАКУРВА (@vusatakurva)

Відео підписали «Я точно не піду воювати», хоча на оприлюднинех кадрах саме цих слів Тищенко не каже.

У коментарях українці доволі різко прокоментували слова нардепа, зокрема пропонували забрати мандат та відправити в Авдіївку, а також питали, чому він тоді носив шеврон.

Раніше Микола Тищенко назвав причину розлучення із дружиною. 

Нагадаємо, про розлучення Миколи Тищенка з Аллою Барановською стало відомо ще у листопаді минулого року. Відповідна заява тоді з'явилась на порталі Судова влада України. Позов про розірвання шлюбу подружжя подало 14 листопада цього року. 

Раніше повідомлялось про те, що НАЗК зацікавилося нардепом Миколою Тищенком. Причиною перевірки Тищенка працівниками НАЗК став сюжет Bihus.Info про активи та статки нардепа, якими користується його сім'я.

Читайте також: Ресторан, який полюбляє Микола Тищенко, втрапив у скандал із військовим (відео)
Теги: депутат українці скандал Микола Тищенко відео ресторатор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутат заявив, що поставить «на коліна перед українським народом» усіх корупціонерів 
Тищенко згадав колишню роботу та спустився у метро
25 сiчня, 13:33
51-річний Тищенко розлучився вже втретє
Микола Тищенко назвав причину розлучення із дружиною
18 сiчня, 17:50
Народний депутат Микола Тищенко
Скандал із Bihus.Info: Тищенко розповів, хто стежив за журналістами
3 лютого, 02:30

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5579
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5202
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4430
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4383
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua