Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (відео)

Унаслідок ворожого удару є постраждалі

Російські війська вдарили КАБом по багатоповерхівці у Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За даними очільника області, на цей час відомо про двох поранених. Постраждалих доправляють до лікарні.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російська армія атакувала Запоріжжя «Шахедами». Внаслідок цього сталася пожежа.

Раніше російські війська активізували обстріли Херсонської області протягом останнього тижня та змінили тактику. Ворог спочатку скидає авіабомби, а потім накриває ту ж саму місцевість артилерією.

Як відомо, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Так, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис. дронів. А у 2024 році, за то й же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

До слова, 18 квітня, поліцейські дрони почали патрулювати вулиці Запоріжжя. Вони стежитимуть за ситуацією у місті.

Правоохоронці за допомогою безпілотників будуть швидко аналізувати ситуацію, виявляти підозрілу поведінку людей і навіть попереджати громадян про потенційні загрози.