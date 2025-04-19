Вибухи в українських містах: головне за ніч

Фото ілюстративне та не стосується новини про обстріл РФ у ніч на 19 квітня

Про постраждалих внаслідок російської атаки на міста України станом на 07:10 поки невідомо

Цієї ночі російські війська запускали дрони по Україні. Вибухи лунали у Сумах, Запоріжжі, Харкові та Одесі, майже 100 російських солдат здійснили спробу втечі з військової частини в РФ, на Київщині вибухнув автомобіль.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 19 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Суми

Російська армія ввечері 18 квітня завдала удару по критичній інфраструктурі на Сумщині. Декілька населених пунктів залишились без світла.

Зазначається, що Сумах, Кролевці та Шостці частково відсутня електроенергія через ворожих обстріл.

У ніч на 19 квітня у Сумах пролунали вибухи. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Запоріжжя

У ніч на 19 квітня російська армія обстріляла Запоріжжя «шахедами»

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни атакували обласний центр дронами. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Станом на 07:10 19 квітня фнформація щодо руйнувань та потерпілих ще уточнюється.

Харків

У ніч проти 19 квітня росіяни вчергове завдали удару по Харкову.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що російський «шахед» влучив по приватному сектору Київського району. Станом на 07:10 19 квітня деталі уточнюються.

Одеса

У ніч на 19 квітня російські терористи запустили дрони по Одесі.

О 00:40 в Одесі пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних дронів по Одещині.

Згодом міський голова Генадій Трухавнов закликав містян залишатись у безпечних місцях та повідомив, що в Одесі прогриміли вибухи.

На Київщині вибухнув автомобіль

На Київщині прогримів вибух. Місцеві пабліки пишуть, що вибухнув автомобіль. За яких обставин транспортний засіб вибухнув, станом на 07:10 19 квітня невідомо.

У Бориспільському районі місцеві мешканці почули сильний вибух. До цього, як зазначили київські пабліки, було чутно стрілянину.

Люди прокинулись від того, що у квартирах затрусились вікна. Згодом стало відомо, що на вулиці вибухнув легковий автомобіль.

Спроба втечі російських солдат

Майже сотня російських військових намагались втекти з військової частини, що в Краснодарі.

У спеціальному місці, на території однієї з військових комендатур перебували військові, які самовільно залишили військову частину.

Увечері 18 квітня майже 100 таких військових зламали паркан на території, де вони утримувались, та вийшли на територію комендатури і намагались втекти.

Військові були без зброї, як пишуть російські пабліки, обійшлось все без жертв та постраждалих. Чи вдалось комусь таки втекти з частини наразі невідомо.