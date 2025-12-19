Головна Країна Суспільство
Військова омбудсменка назвала тих, хто має вручати повістки замість ТЦК

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
ТЦК не мають повноважень обмежувати волю громадян
фото з відкритих джерел

Врученням повісток мають займатися поліцейські та представники органів місцевого самоврядування, вважає Решетилова

Військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян.

«ТЦК не має займатися безпосередньою мобілізацією. Територіальні центри комплектування є одними з учасників мобілізаційного процесу. Вони формують мобілізаційний план, ставлять військовослужбовців на облік тощо. А оповіщення і доставлення людей до ТЦК лежить на органах місцевого самоврядування і керівниках установ. Так записано у нас в законі про мобілізацію. Але цей закон не виконується», – додала Решетилова.

У той же час ТЦК не має повноважень обмежувати волю людини.

«Цим повинні займатися правоохоронні органи в рамках адміністративного затримання. Поліцейські, вручаючи протокол про адмінзатримання військовозобов'язаному, мають дотримуватися певних правил і дій. Зокрема, сповістити адвокатів безоплатної правової допомоги, які повинні виїхати і надати консультацію громадянину. Це, до речі, знімає питання недобросовісних адвокатів, які прориваються в ТЦК і намагаються витягнути своїх підопічних силою», – додала омбудсменка.

Нагадаємо, що військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. За словами Ольги Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.

Військова омбудсменка назвала тих, хто має вручати повістки замість ТЦК
Військова омбудсменка назвала тих, хто має вручати повістки замість ТЦК
