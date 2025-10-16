В Україні офіційно зʼявився перший в історії військовий омбудсмен

Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першим в історії України військовим омбудсманом

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) військовим омбудсманом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №792/2025.

«Призначити Кобилинську Ольгу Олегівну Військовим омбудсманом», – йдеться в указі.

Ольга Решетилова (Кобилинська) стала першим в історії України військовим омбудсманом

Водночас указом №791/2025 Кобилинську звільнено з посади уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

Офіс військового омбудсмана буде постійним допоміжним органом при президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

«Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його започаткування глава держави підписав 19 вересня цього року, а також затвердив положення про нього.

Зауважимо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про військового омбудсмена. За відповідний законопроєкт проголосували 283 нардепи.

Згодом народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що військового омбудсмена призначатиме президент терміном на п’ять років. За його словами, «Офіс військового омбудсмена стане допоміжним органом при президентові», що відповідає конституційним обмеженням.