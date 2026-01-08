Головна Країна Суспільство
Стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ з 2022 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ з 2022 року
Найбільше релігійних громад перейшло на Київщині
фото з відкритих джерел

Найбільше релігійних громад перейшло на Київщині

З 2022 по 2025 рік майже 1,4 тисячі релігійних громад в Україні ухвалили рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну службу з етнополітики та свободи совісті.

Загалом за цей період зміну канонічної та організаційної підлеглості підтримали 1378 релігійних громад. Найбільше таких рішень було ухвалено у 2022 році – 483 громади. У 2023 році до Православної церкви України приєдналася 471 громада, у 2024 році – 233, а у 2025 році – 191.

У регіональному розрізі найбільше громад перейшло у Київській області – 306. Далі йдуть Хмельницька область з 295 громадами, Вінницька – 159, Житомирська – 128 та Черкаська – 104.

Найменше переходів зафіксували у Києві (6), Херсонській (6), Харківській (6), Миколаївській (6), Івано-Франківській (4) і Дніпропетровській (4) областях. Своєю чергою, в Луганській, Донецькій і Запорізькій областях з УПЦ МП до ПЦУ не перейшло жодної релігійної громади за ці роки.

Станом на 1 січня 2025 року в Україні діяло понад 10 тисяч релігійних організацій Української православної церкви Московського патріархату, з яких майже 9,8 тисячі становили релігійні громади.

Нагадаємо, 6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію. Історична подія відбулася після літургії у патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі в Стамбулі. 

Службу разом відслужили патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Богослужіння проходило грецькою мовою з частковим використанням української. У ньому взяли участь священнослужителі обох церков.

Теги: Україна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

