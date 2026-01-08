Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)

Руслан Марцінків показався з лопатою в руках на вулицях міста

Україну накрив снігопад, значні опади фіксуються також в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцінків заявив, що працівники міської ради, виконавчого комітету та департаменту з лопатами вийшли на вулиці прибирати сніг. Про це пише «Главком» із посиланням допис міського голови Івано-Франківська у Facebook.

За словами мера Івано-Франківська, відбувся сильний снігопад, проте працівників, які могли б очистити вулиці від снігу не так вже й багато. Більшість з них літні люди, а дехто служить в ЗСУ.

Мер Івано-Франківська та депутати вийшли прибирати сніг у місті фото: Руслан Марцінків/Facebook

Тому адміністрація вирішила долучитися до прибирання снігу. «Це вже така стала добра традиція, коли великий снігопад, наші управління, департаменти, а також комунальні підприємства мають зони відповідальності й виходять працювати. Ми з вами, як патронатна служба, як і інші підрозділи, вийшли сьогодні на стометрівку на Незалежності прибрати цю вулицю і біля наших Героїв», – повідомив Руслан Марцінків.

Мер Івано-Франківська та депутати вийшли прибирати сніг у місті фото: Руслан Марцінків/Facebook

На фото, які опублікував мер, видно, як люди серед яких ймовірно є й депутати Івано-Франківська з лопатами у рухах змітають сніг. Також у кадрі показався й сам міський голова з лопатою в руках.

Депутати Івано-Франківська з лопатами вийшли прибирати сніг у місті фото: Руслан Марцінків/Facebook

Повідомляється, що до такої інціативи депутати міста долучаються не вперше. «Сніг паде, техніка працює. А де не встигає – в хід йдуть лопати. Працівники виконавчого комітету, міської ради, департаментів та структурних підрозділів вийшли прибирати сніг. Для Івано-Франківська це не перша така акція-заклик допомогти комунальним службам очищати місто від снігу», – зазанчив мер міста.

Нагадаємо, що 8 січня, у західних областях України через сильний сніг та ожеледицю зафіксовано складну ситуацію на автошляхах. Рух транспорту паралізовано, машини стоять у довжелезних заторах та пробуксовують у снігу. За даними соцмереж, через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів – Тернопіль. Там утворюються затори та відбуваються аварії.

Раніше «Главком» писав, що на засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус. ДТП сталося на Рожнятівщині, перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Пасажирській автобус з’їхав з засніженої траси та перекинувся.