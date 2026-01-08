Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
Депутати Івано-Франківська разом із мером взялися за лопати, щоб прибрати сніг на вулицях міста
фото: Руслан Марцінків/Facebook

Руслан Марцінків показався з лопатою в руках на вулицях міста

Україну накрив снігопад, значні опади фіксуються також в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцінків заявив, що працівники міської ради, виконавчого комітету та департаменту з лопатами вийшли на вулиці прибирати сніг. Про це пише «Главком» із посиланням допис міського голови Івано-Франківська у Facebook.

За словами мера Івано-Франківська, відбувся сильний снігопад, проте працівників, які могли б очистити вулиці від снігу не так вже й багато. Більшість з них літні люди, а дехто служить в ЗСУ. 

Мер Івано-Франківська та депутати вийшли прибирати сніг у місті
Мер Івано-Франківська та депутати вийшли прибирати сніг у місті
фото: Руслан Марцінків/Facebook

Тому адміністрація вирішила долучитися до прибирання снігу. «Це вже така стала добра традиція, коли великий снігопад, наші управління, департаменти, а також комунальні підприємства мають зони відповідальності й виходять працювати. Ми з вами, як патронатна служба, як і інші підрозділи, вийшли сьогодні на стометрівку на Незалежності прибрати цю вулицю і біля наших Героїв», – повідомив Руслан Марцінків. 

Мер Івано-Франківська та депутати вийшли прибирати сніг у місті
Мер Івано-Франківська та депутати вийшли прибирати сніг у місті
фото: Руслан Марцінків/Facebook

На фото, які опублікував мер, видно, як люди серед яких ймовірно є й депутати Івано-Франківська з лопатами у рухах змітають сніг. Також у кадрі показався й сам міський голова з лопатою в руках.

Депутати Івано-Франківська з лопатами вийшли прибирати сніг у місті
Депутати Івано-Франківська з лопатами вийшли прибирати сніг у місті
фото: Руслан Марцінків/Facebook

Повідомляється, що до такої інціативи депутати міста долучаються не вперше. «Сніг паде, техніка працює. А де не встигає – в хід йдуть лопати. Працівники виконавчого комітету, міської ради, департаментів та структурних підрозділів вийшли прибирати сніг. Для Івано-Франківська це не перша така акція-заклик допомогти комунальним службам очищати місто від снігу», – зазанчив мер міста.

Нагадаємо, що 8 січня, у західних областях України через сильний сніг та ожеледицю зафіксовано складну ситуацію на автошляхах. Рух транспорту паралізовано, машини стоять у довжелезних заторах та пробуксовують у снігу. За даними соцмереж, через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів – Тернопіль. Там утворюються затори та відбуваються аварії.

Раніше «Главком» писав, що на засніженій трасі в Івано-Франківській області перекинувся автобус. ДТП сталося на Рожнятівщині, перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого одна людина загинула та ще восьмеро постраждали. Пасажирській автобус з’їхав з засніженої траси та перекинувся. 

Читайте також:

Теги: депутат Івано-Франківськ снігопад Руслан Марцінків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що забезпечення безпеки під час виборів залежить від партнерів
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
10 грудня, 2025, 21:01
Депутатка вимагає відправити у відставку головнокомандувача Збройних сил України
Безугла побилася у Раді (відео)
16 грудня, 2025, 12:02
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
Рада надала рекрутинговим центрам доступ до реєстру «Оберіг» 
16 грудня, 2025, 18:25
Поліція з’ясовує обставини смерті 18-річного хлопця в Івано-Франківську
Івано-Франківськ: унаслідок бійки загинув молодик – поліція проводить перевірку
22 грудня, 2025, 04:59
Погода на Новий рік: морози і сніг у більшості регіонів
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
26 грудня, 2025, 16:29
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
3 сiчня, 01:26
Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня
Україну накриває снігопад: на яких трасах ускладнено рух
4 сiчня, 17:32
Підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі
Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів
Сьогодні, 12:42
Через негоду підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)
Сьогодні, 15:15

Суспільство

Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
Мер Івано-Франківська разом із депутатами взялися за лопати (фото)
У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)
У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)
Стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ з 2022 року
Стало відомо, скільки громад перейшло до ПЦУ з 2022 року
Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів
Негода в Україні. Рятувальники визволяли автівки зі снігових заметів
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки
ЗСУ спростували заяву про окупацію Андріївки

Новини

Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua