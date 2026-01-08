У Хмельницькому діти допомогли поліцейським звільнитися зі снігової пастки (відео)

Близько десяти юних хмельничан виштовхали патрульну автівку

У Хмельницькому група дітей продемонстрували згуртованість та підтримку у складних умовах погоди. Через рясні снігопади службовий автомобіль поліції опинився у сніговій пастці на засніженій дорозі, на допомогу правоохоронцям прийшли найменші перехожі. Відео порятунку опубліковано у місцевих телеграм-каналах, пише «Главком», з посиланням на Хмельницький LIVE.

У місцевих пабліках Хмельницького з’явилося відео, яке швидко розлетілося мережею. На кадрах видно, як близько десяти дітей різного віку дружно штовхають автомобіль патрульної поліції по вулиці Перемоги. Через складні погодні умови та нечищені автошляхи автомобіль почав буксувати на місці, а поліцейські не могли самостійно продовжити рух.

Десяток дітей організовано «обліпили» машину ззаду та з боків і спільними зусиллями допомогли правоохоронцям виїхати із пастки на дорозі.

Ситуація на дорогах міста залишається складною через тривалі снігопади та ожеледицю. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, проте погодні умови ускладнюють пересування по дорогам міста. Водіїв закликають бути максимально обережними.

Як відомо, сьогодні, 8 січня, у західних областях України через сильний сніг та ожеледицю зафіксовано складну ситуацію на автошляхах. Рух транспорту паралізовано, машини стоять у довжелезних заторах та пробуксовують у снігу.

Нагадаємо, напередодні в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через потужні снігопади, ожеледицю та туман, що спричинили транспортний колапс і сплеск травматизму. На Рівненщині рятувальники на руках несли пацієнтку з інсультом крізь замети до «швидкої», а на Житомирщині визволяли зі снігової пастки автобус із 15 пасажирами. Сталося 185 ДТП по всій країні. Поки Львів потерпає від заторів і буксування електротранспорту, синоптики прогнозують посилення морозів та нові хуртовини.

До слова, найближчими днями у столиці очікується різке зниження температури. Після сильних снігопадів у місто прийдуть справжні січневі морози, які посилюватимуться до кінця тижня.